Zaporojye’de bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti: Karadeniz’de 7 Ukrayna hücumbotu imha edildi

Özel askeri harekat kapsamında düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemesi sonucunda Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim birimini kontrol altına aldı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen 7 grup saldırısı sonucu, Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri, onları besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, silah ve askeri teçhizat onarım üssü, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 540 asker, onlarca tank dahil 117 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1497 İHA engelledi.Karadeniz’in kuzey batısında Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hücumbot imha edildi.

