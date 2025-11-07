https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/zaporojyede-bir-yerlesim-rusyanin-kontrolune-gecti-karadenizde-7-ukrayna-hucumbotu-imha-edildi-1100820001.html
Zaporojye’de bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti: Karadeniz’de 7 Ukrayna hücumbotu imha edildi
Zaporojye’de bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti: Karadeniz’de 7 Ukrayna hücumbotu imha edildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T13:50+0300
2025-11-07T13:50+0300
2025-11-07T13:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_aff0f3f8dd109de22f5554ba9e5298e2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemesi sonucunda Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim birimini kontrol altına aldı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen 7 grup saldırısı sonucu, Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri, onları besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, silah ve askeri teçhizat onarım üssü, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 540 asker, onlarca tank dahil 117 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1497 İHA engelledi.Karadeniz’in kuzey batısında Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hücumbot imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-ziyaret-etmisti-abddeki-bir-uste-askerler-bilinmeyen-bir-toz-yuzunden-zehirlendi-1100810637.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_2e02a72b5cd220a9d6ff0e222c926a67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
Zaporojye’de bir yerleşim Rusya’nın kontrolüne geçti: Karadeniz’de 7 Ukrayna hücumbotu imha edildi
Özel askeri harekat kapsamında düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemesi sonucunda Zaporojye Bölgesi’nin Uspenovka yerleşim birimini kontrol altına aldı.
Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen 7 grup saldırısı sonucu, Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri, onları besleyen enerji tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı, silah ve askeri teçhizat onarım üssü, İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 540 asker, onlarca tank dahil 117 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1497 İHA engelledi.
Karadeniz’in kuzey batısında Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hücumbot imha edildi.