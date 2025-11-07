Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-ziyaret-etmisti-abddeki-bir-uste-askerler-bilinmeyen-bir-toz-yuzunden-zehirlendi-1100810637.html
Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi
Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse teslim edilen bir paketten bilinmeyen toz ortaya çıktı. Paketin açılmasının ardından birkaç kişi hastaneye... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T09:39+0300
2025-11-07T09:55+0300
dünya
abd
donald trump
askeri üs
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088583846_0:39:745:458_1920x0_80_0_0_32e3503e8e65a8055adf15204e5c90d6.png
CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü ziyaret ettiği bir üste zehirlenme vakasının yaşandığını bildirdi.Andrews Askeri Üssü’nden yapılan açıklamada, paketin açılmasının ardından binalardan birinin tahliye edildiği belirtildi.Bir kaynak, beyaz tozun bulunduğu paket açıldığında, yanında bulunan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Bir diğer kaynak, Tehlikeli Maddelerle Çalışma Ekibi (HAZMAT) tarafından yapılan ön saha testinin, hiçbir tehlike tespit etmediği, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Soruşturmacılar ayrıca paketin içinden çıkan siyasi propaganda materyallerini de inceliyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/alman-televizyonu-zelenskiy-iktidarda-kalmak-icin-ukraynalilarin-hayatlarini-feda-etmeye-hazir-1100807820.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088583846_42:0:705:497_1920x0_80_0_0_8885f7a3f26a2bf936635e0416e68a0f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, askeri üs, zehirlenme
abd, donald trump, askeri üs, zehirlenme

Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi

09:39 07.11.2025 (güncellendi: 09:55 07.11.2025)
© AP PhotoABD askerleri
ABD askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse teslim edilen bir paketten bilinmeyen toz ortaya çıktı. Paketin açılmasının ardından birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.
CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü ziyaret ettiği bir üste zehirlenme vakasının yaşandığını bildirdi.
Andrews Askeri Üssü’nden yapılan açıklamada, paketin açılmasının ardından binalardan birinin tahliye edildiği belirtildi.
Bir kaynak, beyaz tozun bulunduğu paket açıldığında, yanında bulunan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Bir diğer kaynak, Tehlikeli Maddelerle Çalışma Ekibi (HAZMAT) tarafından yapılan ön saha testinin, hiçbir tehlike tespit etmediği, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Soruşturmacılar ayrıca paketin içinden çıkan siyasi propaganda materyallerini de inceliyorlar.

Washington yakınlarında yer alan Andrews Askeri Üssü, başkan, başkan yardımcısı ve diğer yönetim üyeleri gibi üst düzey yetkililer tarafından resmi geziler için düzenli olarak kullanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Alman televizyonu: Zelenskiy, iktidarda kalmak için Ukraynalıların hayatlarını feda etmeye hazır
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала