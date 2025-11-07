https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-ziyaret-etmisti-abddeki-bir-uste-askerler-bilinmeyen-bir-toz-yuzunden-zehirlendi-1100810637.html
Trump ziyaret etmişti: ABD'deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi
Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse teslim edilen bir paketten bilinmeyen toz ortaya çıktı. Paketin açılmasının ardından birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.
CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü ziyaret ettiği bir üste zehirlenme vakasının yaşandığını bildirdi.Andrews Askeri Üssü’nden yapılan açıklamada, paketin açılmasının ardından binalardan birinin tahliye edildiği belirtildi.Bir kaynak, beyaz tozun bulunduğu paket açıldığında, yanında bulunan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Bir diğer kaynak, Tehlikeli Maddelerle Çalışma Ekibi (HAZMAT) tarafından yapılan ön saha testinin, hiçbir tehlike tespit etmediği, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Soruşturmacılar ayrıca paketin içinden çıkan siyasi propaganda materyallerini de inceliyorlar.
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse teslim edilen bir paketten bilinmeyen toz ortaya çıktı. Paketin açılmasının ardından birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.
CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü ziyaret ettiği bir üste zehirlenme vakasının yaşandığını bildirdi.
Andrews Askeri Üssü’nden yapılan açıklamada, paketin açılmasının ardından binalardan birinin tahliye edildiği belirtildi.
Bir kaynak, beyaz tozun bulunduğu paket açıldığında, yanında bulunan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Bir diğer kaynak, Tehlikeli Maddelerle Çalışma Ekibi (HAZMAT) tarafından yapılan ön saha testinin, hiçbir tehlike tespit etmediği, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Soruşturmacılar ayrıca paketin içinden çıkan siyasi propaganda materyallerini de inceliyorlar.
Washington yakınlarında yer alan Andrews Askeri Üssü, başkan, başkan yardımcısı ve diğer yönetim üyeleri gibi üst düzey yetkililer tarafından resmi geziler için düzenli olarak kullanılıyor.