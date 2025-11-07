https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trump-ziyaret-etmisti-abddeki-bir-uste-askerler-bilinmeyen-bir-toz-yuzunden-zehirlendi-1100810637.html

Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi

Trump ziyaret etmişti: ABD’deki bir üste askerler bilinmeyen bir toz yüzünden zehirlendi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse teslim edilen bir paketten bilinmeyen toz ortaya çıktı. Paketin açılmasının ardından birkaç kişi hastaneye... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T09:39+0300

2025-11-07T09:39+0300

2025-11-07T09:55+0300

dünya

abd

donald trump

askeri üs

zehirlenme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088583846_0:39:745:458_1920x0_80_0_0_32e3503e8e65a8055adf15204e5c90d6.png

CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba günü ziyaret ettiği bir üste zehirlenme vakasının yaşandığını bildirdi.Andrews Askeri Üssü’nden yapılan açıklamada, paketin açılmasının ardından binalardan birinin tahliye edildiği belirtildi.Bir kaynak, beyaz tozun bulunduğu paket açıldığında, yanında bulunan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Bir diğer kaynak, Tehlikeli Maddelerle Çalışma Ekibi (HAZMAT) tarafından yapılan ön saha testinin, hiçbir tehlike tespit etmediği, ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Soruşturmacılar ayrıca paketin içinden çıkan siyasi propaganda materyallerini de inceliyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/alman-televizyonu-zelenskiy-iktidarda-kalmak-icin-ukraynalilarin-hayatlarini-feda-etmeye-hazir-1100807820.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, askeri üs, zehirlenme