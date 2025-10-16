Kalbi 20 dakika durmuştu: Doktoru, Fatih Ürek'in son durumunu paylaştı, 'beyin fonksiyonları' vurgusu yaptı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kalbi-20-dakika-durmustu-doktoru-fatih-urekin-son-durumunu-paylasti-beyin-fonksiyonlari-vurgusu-1100231247.html
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Sevenleri ünlü ismin sağlık durumunu merak ederken doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu'nun son açıklaması korkuttu. Ürek'in kalple ilgili bir probleminin kalmadığını söyleyen Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Bu süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı." dedi. Hakan Ural da ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında Ürek’in entübe edildiği iddiasını paylaştı. Beyninin ne kadar oksijensiz kaldığıyla ilgili şüphe vurgusu yaptıEvinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 20 dakika kalbi duran ve yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili bilgi veren doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Bu süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı." ifadelerini kullandı. Beyin fonksiyonları için bekleme sürecindeMuhabirlerin, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna da Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz" bilgisini paylaştı. Nefes alamıyorum diyerek fenalaştıÜrek sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden fenalaştığını anlatan yakınları, sanatçının “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek fenalaştığını açıkladı. Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi. Sağlık ekipleri ulaştığında Ürek’in bilincinin açık olduğu ancak kısa süre sonra kalbinin durduğu öğrenildi.
16.10.2025
