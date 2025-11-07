https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/prof-dr-sener-usumezsoydan-yalovacinarcik-hatti-icin-net-aciklama-korkulacak-bir-deprem-riski-yok-1100820909.html

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Yalova–Çınarcık hattı için net açıklama: 'Korkulacak bir deprem riski yok'

Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler Marmara’ya çevrilmişti. Yalova–Çınarcık hattında deprem olacağı iddialarına açıklık getiren... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T14:24+0300

2025-11-07T14:24+0300

2025-11-07T14:25+0300

Son günlerde art arda meydana gelen Balıkesir Sındırgı depremleri, Türkiye’nin yeniden deprem gündemine dönmesine neden oldu. Özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar, olası büyük bir depremin yaklaştığı endişesini taşıyor.Bu süreçte açıklamaları yakından takip edilen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova ve Çınarcık hattı hakkında son günlerde dolaşan iddialara açıklık getirdi. Üşümezsoy, bölge halkının endişelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Yalova halkı için yakın zamanda ciddi bir deprem riski yok” dedi.'Stres birikmesi, mutlaka deprem olacak anlamına gelmez'Prof. Dr. Üşümezsoy, 1999 depreminden sonra kırılan fayın Yalova’dan Esenköy-Bozburun’a doğru stres yüklediğini hatırlatarak, stresin birikmesinin tek başına depremin habercisi olmadığını belirtti.“Bir fayda stres birikmesi, o fayın mutlaka kırılacağı ve deprem üreteceği anlamına gelmez” diyen Üşümezsoy, bunu şöyle açıkladı:“Bardağın içi boşsa ve içine su dolduruluyorsa, su taşma noktasına geldiğinde bu taşma bir deprem gibidir. Eğer 1999 depreminden sonra bu bölgeye yüklenen stres bardağı taşırırsa, o zaman deprem meydana gelir. Tıpkı Düzce örneğinde olduğu gibi.”Esenköy-Bozburun bölgesinde stres neden düşük?Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü 1894 depreminde, Yalova–Çınarcık’tan batıya doğru giden çatal kol ile onun hemen güneyinde yer alan Esenköy-Bozburun fayı birlikte çalışmıştı. Bu iki çatal kol, İstanbul bloğu ile Anadolu–Bursa bloğu arasındaki stresi boşaltan bir sistem oluşturuyor.1894 depremi, 1766’dan bu yana biriken stresi büyük ölçüde boşalttığı için, Yalova–Çınarcık–Esenköy hattında 1999 sonrasında stres birikmiş olsa bile şu anda kırılmayı tetikleyecek düzeyde bir stres bulunmuyor.Bu nedenle Yalova halkı için şu anda ciddi bir deprem riski söz konusu değil. Ayrıca Adalar Fayı da ölü bir faydır."

