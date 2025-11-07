https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/yatirim-bankasina-tefecilik-operasyonu-yuksek-faiz-ve-para-aklama-iddiasi-1100823483.html

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: Yüksek faiz ve para aklama iddiası

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: Yüksek faiz ve para aklama iddiası

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T15:44+0300

2025-11-07T15:44+0300

2025-11-07T16:27+0300

ekonomi̇

türkiye

banka hesabı

banka

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiğini, bu yolla haksız kazanç sağlandığının alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiğini, bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından "5411 sayılı Bankacılık Kanunu"nda tanımlanan yetki dışında ve TCMB tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulanıp, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği, bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiği kaydedildi.Soruşturmada Q Yatırım Bankası'nın yetkilisi şüpheli Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu'nun gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/papara-kullanicilari-dikkat-hizmetler-sonlandirilmisti-bakiye-iadeleri-basliyor-1100821787.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, banka hesabı, banka, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul