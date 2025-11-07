https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/yargitaydan-ev-sahibine-kotu-haber-ihtiyacim-var-gerekcesiyle-tahliye-artik-mumkun-degil-1100810603.html

Yargıtay’dan ev sahibine kötü haber: 'İhtiyacım var' gerekçesiyle tahliye artık mümkün değil

Yargıtay, kira sözleşmesi süresi dolmadan “eve kendim oturacağım” diyerek kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahibini haksız buldu. Karara göre, belirli... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Kiracı ve ev sahibi arasındaki tahliye davaları artarken, Yargıtay bu konuda emsal niteliğinde yeni bir karar verdi. Ev sahibi Semiha Koldaş ve Yusuf Koldaş, 15 Ağustos 2020 tarihinde 5 yıllığına kiraya verdikleri evin kiracı tarafından tahliye edilmesini talep etti. Tahliye gerekçesi olarak, “konuta kendilerinin ve çocuklarının ihtiyacı olduğu” ileri sürüldü ve dava açıldı.NTV'nin haberine göre, kiracı Bayram Ok’un avukatı Muhammed Ok, davacıların bu talebinin samimi olmadığını, davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.Mahkeme, ev sahibini haklı bulduİlk derece mahkemesi, kiracı aleyhine karar verdi. Mahkeme, ev sahibinin başka bir taşınmazı olmadığını ve ihtiyacın “gerçek, samimi ve zorunlu” olduğu gerekçesiyle tahliye talebini kabul etti.Ancak mahkeme, davanın açıldığı tarih itibarıyla kira sözleşmesinin henüz sona ermemiş olduğunu dikkate almadı.Yargıtay: Sözleşme bitmeden tahliye davası açılamazDosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay incelemesinde, 15 Ağustos 2020’de başlayan 5 yıllık kira sözleşmesinin 15 Ağustos 2025’te sona ereceğini, ancak davacının 1 Aralık 2023’te dava açtığını tespit etti.Yargıtay kararında şu ifadeye yer verildi:“Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kiracının tahliyesi için davanın, sözleşme süresinin bitiminden sonra açılması gerekir. Süre dolmadan açılan davalar usul ve yasaya aykırıdır.”Bu gerekçeyle, ilk derece mahkemesinin kararı usul yönünden bozuldu. Yargıtay, davacıların temyiz başvurusunu kabul ederek, kararı kanun yararına bozdu.Karar emsal niteliğindeBu kararla birlikte Yargıtay, kira süresi dolmadan “ihtiyaç” gerekçesiyle açılan davalarda tahliye talebinin geçersiz olacağına hükmetmiş oldu.

