Valday Kulübü'nün 16. Asya Konferansı İstanbul'da yapılacak
Rus düşünce kuruluşu Valday Kulübü'nün İstanbul'da düzenleyeceği 16. Asya Konferansı, 12 ülkeden çok sayıda uzmanı bir araya getirecek.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 16. Asya Konferansı'nı 10-11 Kasım'da Ankara Enstitüsü'yle işbirliği içinde İstanbul'da düzenleyecek.
Valday Kulübü, Asya toplantılarının coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Endonezya, Malezya, Rusya, Singapur, Özbekistan ve Güney Kore'de Asya Konferansları düzenleyen Valday Kulübü, bu yıl etkinliği ilk kez Türkiye'de gerçekleştirecek.
16. Asya Konferansı Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve İngiltere de dahil 12 ülkeden 40'tan fazla uzmanı bir araya getirecek. Açılış töreninde, Valday Kulübü Kalkınma ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan birer konuşma yapacak. Rusya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov da etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.
Konferans, Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzenin dağılmasına istinaden 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' başlığıyla yapılacak.
Küresel meselelerin merkezinde sürekli yer alan bir bölge olan Avrasya, günümüzde çağdaş siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimin merkez üssü ve itici gücü durumunda.
Büyük güç rekabeti, değişen ittifaklar ve yeni ulaşım koridorlarının etkileşimi, kıtanın gelecekteki küresel düzendeki rolünü aktif olarak yeniden tanımlıyor.