Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/valday-kulubunun-16-asya-konferansi-istanbulda-yapilacak-1100814765.html
Valday Kulübü'nün 16. Asya Konferansı İstanbul'da yapılacak
Valday Kulübü'nün 16. Asya Konferansı İstanbul'da yapılacak
Sputnik Türkiye
Rus düşünce kuruluşu Valday Kulübü'nün İstanbul'da düzenleyeceği 16. Asya Konferansı, 12 ülkeden çok sayıda uzmanı bir araya getirecek. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T11:47+0300
2025-11-07T11:47+0300
dünya
rusya
asya
valday kulübü
türkiye
i̇stanbul
valday
valday tartışma kulübü
uluslararası valday tartışma kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094108059_0:61:655:429_1920x0_80_0_0_282e82d57523c03de4a8941559cb7f7a.png
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 16. Asya Konferansı'nı 10-11 Kasım'da Ankara Enstitüsü'yle işbirliği içinde İstanbul'da düzenleyecek.Valday Kulübü, Asya toplantılarının coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Endonezya, Malezya, Rusya, Singapur, Özbekistan ve Güney Kore'de Asya Konferansları düzenleyen Valday Kulübü, bu yıl etkinliği ilk kez Türkiye'de gerçekleştirecek.16. Asya Konferansı Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve İngiltere de dahil 12 ülkeden 40'tan fazla uzmanı bir araya getirecek. Açılış töreninde, Valday Kulübü Kalkınma ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan birer konuşma yapacak. Rusya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov da etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.Konferans, Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzenin dağılmasına istinaden 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' başlığıyla yapılacak.Küresel meselelerin merkezinde sürekli yer alan bir bölge olan Avrasya, günümüzde çağdaş siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimin merkez üssü ve itici gücü durumunda.Büyük güç rekabeti, değişen ittifaklar ve yeni ulaşım koridorlarının etkileşimi, kıtanın gelecekteki küresel düzendeki rolünü aktif olarak yeniden tanımlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/alman-televizyonu-zelenskiy-iktidarda-kalmak-icin-ukraynalilarin-hayatlarini-feda-etmeye-hazir-1100807820.html
rusya
asya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094108059_2:0:654:489_1920x0_80_0_0_2e342f947aafe8b3c202992a5e0fe590.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, asya, valday kulübü, türkiye, i̇stanbul, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü
rusya, asya, valday kulübü, türkiye, i̇stanbul, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü

Valday Kulübü'nün 16. Asya Konferansı İstanbul'da yapılacak

11:47 07.11.2025
© SputnikValday Uluslararası Tartışma Kulübü
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Rus düşünce kuruluşu Valday Kulübü'nün İstanbul'da düzenleyeceği 16. Asya Konferansı, 12 ülkeden çok sayıda uzmanı bir araya getirecek.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 16. Asya Konferansı'nı 10-11 Kasım'da Ankara Enstitüsü'yle işbirliği içinde İstanbul'da düzenleyecek.

Valday Kulübü, Asya toplantılarının coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Endonezya, Malezya, Rusya, Singapur, Özbekistan ve Güney Kore'de Asya Konferansları düzenleyen Valday Kulübü, bu yıl etkinliği ilk kez Türkiye'de gerçekleştirecek.

16. Asya Konferansı Çin, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve İngiltere de dahil 12 ülkeden 40'tan fazla uzmanı bir araya getirecek. Açılış töreninde, Valday Kulübü Kalkınma ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bıstritskiy ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan birer konuşma yapacak. Rusya'nın Türkiye Maslahatgüzarı Aleksey İvanov da etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.

Konferans, Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzenin dağılmasına istinaden 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' başlığıyla yapılacak.

Küresel meselelerin merkezinde sürekli yer alan bir bölge olan Avrasya, günümüzde çağdaş siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimin merkez üssü ve itici gücü durumunda.
Büyük güç rekabeti, değişen ittifaklar ve yeni ulaşım koridorlarının etkileşimi, kıtanın gelecekteki küresel düzendeki rolünü aktif olarak yeniden tanımlıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Alman televizyonu: Zelenskiy, iktidarda kalmak için Ukraynalıların hayatlarını feda etmeye hazır
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала