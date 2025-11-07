https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/alman-televizyonu-zelenskiy-iktidarda-kalmak-icin-ukraynalilarin-hayatlarini-feda-etmeye-hazir-1100807820.html
Alman muhabir Christoph Wanner, Die Welt televizyonuna yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in iktidarı kaybetmemek için Ukraynalılarının hayatlarını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.Wanner, “Zelenskiy, destek kaybı endişesiyle karşı karşıya kalacak, çünkü aksi takdirde eylemlerinin bir anlamı yok. Ukrayna'da, en azından biraz daha dayanabilmek için pozisyonunu kaybediyor” ifadesini kullandı.Alman gazeteci, Zelenskiy'in durumunu kurtarmak için yeni bir karşı saldırı başlatmaya çalışacağını ve rejimini kurtarmak için insanları feda edeceğini dışlamadı.Wanner, “Ayrıca Zelenskiy'in büyük rezervleri kullanarak büyük bir karşı saldırı başlatmaya çalışabileceği söylentileri de var. Bu da göz ardı edilemez, çünkü onun için iktidar, insanların hayatlarından çok daha önemli” şeklinde konuştu.
