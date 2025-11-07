Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Alman televizyonu: Zelenskiy, iktidarda kalmak için Ukraynalıların hayatlarını feda etmeye hazır
Alman televizyonu: Zelenskiy, iktidarda kalmak için Ukraynalıların hayatlarını feda etmeye hazır
Alman muhabir Wanner, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna ordusunun cephede artarak yaşadığı başarısızlıkları bağlamında iktidarı kaybetme riski korkusuyla... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Alman televizyonu: Zelenskiy, iktidarda kalmak için Ukraynalıların hayatlarını feda etmeye hazır

08:21 07.11.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Abone ol
Alman muhabir Wanner, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Ukrayna ordusunun cephede artarak yaşadığı başarısızlıkları bağlamında iktidarı kaybetme riski korkusuyla büyük can kayıplarını göze almaya hazır olduğunu belirtti.
Alman muhabir Christoph Wanner, Die Welt televizyonuna yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in iktidarı kaybetmemek için Ukraynalılarının hayatlarını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.
Wanner, “Zelenskiy, destek kaybı endişesiyle karşı karşıya kalacak, çünkü aksi takdirde eylemlerinin bir anlamı yok. Ukrayna'da, en azından biraz daha dayanabilmek için pozisyonunu kaybediyor” ifadesini kullandı.
Alman gazeteci, Zelenskiy'in durumunu kurtarmak için yeni bir karşı saldırı başlatmaya çalışacağını ve rejimini kurtarmak için insanları feda edeceğini dışlamadı.
Wanner, “Ayrıca Zelenskiy'in büyük rezervleri kullanarak büyük bir karşı saldırı başlatmaya çalışabileceği söylentileri de var. Bu da göz ardı edilemez, çünkü onun için iktidar, insanların hayatlarından çok daha önemli” şeklinde konuştu.
