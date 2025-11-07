https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cekya-parlamento-baskani-meclis-binasindaki-ukrayna-bayragini-indirdi-1100803133.html
Çekya'nın yeni parlamento başkanı Tomio Okamura, 2022 Şubat'tan bu yana meclis binasında asılı duran Ukrayna bayrağının indirilmesi talimatı verdiğini duyurdu. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Çekya Parlamentosu’nun yeni başkanı Tomio Okamura, geçen hafta parlamento başkanlığına seçilmesinin ardından, dün Çekya parlamento binasından Ukrayna bayrağının indirilmesi talimatı verdi. Bayrak, 2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonununun hemen ardından, Kiev'e desteğin bir göstergesi olarak asılmıştı.Okamura, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Az önce Ukrayna bayrağını parlamento binasından indirilmesi talimatını verdim. Çekya her şeyin üstündedir. Bize şans dileyin!” ifadelerine yer verdi.Okamura, Çekya’daki SPD (Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi) partisinin lideri. 3-4 Ekim tarihlerindeki genel seçimlerde partisinin aldığı yüzde 7.78 oy oranıyla 15 milletvekili kazanmış ve yeni hükümetin koalisyon ortağı olmuştu. Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) ve ‘Sürücüler Hareketi’ ile kurdukları yeni koalisyonun adayı olarak parlamento başkanlığına seçilen Okamura, gizli oylamada 200 sandalyeli parlamentoda 107 oy alarak bu göreve getirilmişti.Okamura, yıllardır Çekya'nın AB ve NATO'dan çıkışı için referandum düzenlenmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak, son parlamento seçimlerinin ardından kurulan yeni koalisyonunun diğer ortaklarının Batı yanlısı yönelimleri nedeniyle bu fikirden vazgeçti.Koalisyon anlaşması, ülkenin AB ve NATO'dan ayrılmasına ilişkin referandumları kesinlikle reddediyor.
Çekya Parlamento Başkanı, meclis binasındaki Ukrayna bayrağını indirdi
Çekya Parlamentosu’nun yeni başkanı Tomio Okamura, geçen hafta parlamento başkanlığına seçilmesinin ardından, dün Çekya parlamento binasından Ukrayna bayrağının indirilmesi talimatı verdi. Bayrak, 2022 yılının Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonununun hemen ardından, Kiev'e desteğin bir göstergesi olarak asılmıştı.
Okamura, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Az önce Ukrayna bayrağını parlamento binasından indirilmesi talimatını verdim. Çekya her şeyin üstündedir. Bize şans dileyin!” ifadelerine yer verdi.
Okamura, Çekya’daki SPD (Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi) partisinin lideri. 3-4 Ekim tarihlerindeki genel seçimlerde partisinin aldığı yüzde 7.78 oy oranıyla 15 milletvekili kazanmış ve yeni hükümetin koalisyon ortağı olmuştu. Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) ve ‘Sürücüler Hareketi’ ile kurdukları yeni koalisyonun adayı olarak parlamento başkanlığına seçilen Okamura, gizli oylamada 200 sandalyeli parlamentoda 107 oy alarak bu göreve getirilmişti.
Okamura, yıllardır Çekya'nın AB ve NATO'dan çıkışı için referandum düzenlenmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak, son parlamento seçimlerinin ardından kurulan yeni koalisyonunun diğer ortaklarının Batı yanlısı yönelimleri nedeniyle bu fikirden vazgeçti.
Koalisyon anlaşması, ülkenin AB ve NATO'dan ayrılmasına ilişkin referandumları kesinlikle reddediyor.