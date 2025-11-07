https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/trumptan-ukrayna-catismasinda-buyuk-ilerleme-kaydedildi-iddiasi-1100806843.html

Trump’tan ‘Ukrayna çatışmasında büyük ilerleme kaydedildi’ iddiası

ABD Başkanı Trump, Ukrayna çatışmasında henüz barış elde etmeseler de çözüme kavuşturma yolunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini savundu. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Asya ülkelerinin liderleri ile görüşmede, Ukrayna’daki krizi çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.Trump, “Rusya ve Ukrayna. Henüz bunu (barışı) başaramadık, ancak önemli ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.Çatışmaya çözüm bulmak istediğini dile getiren ABD lideri, “tarafların bir noktada çok akıllıca davranarak bunu yapmasını (uzlaşmaya varmasını)” umduğunu ekledi.Daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturma sürecinde ‘bazı ilerlemeler’ kaydedildiğini öne sürmüştü. Çok sayıda teknik çalışmanın yapılması ve “Ukrayna için güvenlik protokollerinin” onaylanması gerektiğini dile getiren Witkoff, ABD'nin Moskova ile Kiev arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunabileceğinden emin olduğunu belirtmişti.

