Trump'ın Venezüella'ya 'saldırma ehliyeti', senatoda oylandı: Gizli bilgilendirme
Trump'ın Venezüella'ya 'saldırma ehliyeti', senatoda oylandı: Gizli bilgilendirme
ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri bir saldırı başlatma yetkisini kısıtlayacak yasa tasarısını reddetti. Bakanlar Rubio ve Hegseth ise gizli bir brifing verdi.
Trump'ın Venezüella'ya 'saldırma ehliyeti', senatoda oylandı: Gizli bilgilendirme

15:06 07.11.2025 (güncellendi: 15:09 07.11.2025)
ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump’ın Venezüella'ya yönelik askeri bir saldırı başlatma yetkisini kısıtlayacak yasa tasarısını reddetti. Bakanlar Rubio ve Hegseth ise kapalı oturumda gizli bilgilendirme yaptı.
Tasarı, Kongre onayı olmadan Venezüella topraklarına yönelik bir saldırıyı önlemeyi amaçlıyordu. Ancak oylama, Cumhuriyetçilerin Trump’a Karayip Denizi ve doğu Pasifik’teki askeri varlığını artırma konusunda geniş bir hareket alanı tanımaya istekli olduğunu gösterdi.
Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Başkan Trump, binlerce Amerikalıyı ölümcül uyuşturuculardan korumak için kararlı adımlar attı” dedi.

49’a karşı 51 oy

Tasarı 49&a karşı 51 oyla reddedildi. Kentucky Senatörü Rand Paul ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, tasarıya destek veren tek Cumhuriyetçiler oldu.
ABD, şu anda Karayipler’de olağandışı büyüklükte bir askeri güç konuşlandırıyor. Filonun en gelişmiş uçak gemisini de içermesi, Washington'ın yalnızca uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedeflemenin ötesine geçeceği yorumlarına yol açtı.

Şu ana kadar en az 69 ölü

Saldırılar kapsamında bugüne dek 17 saldırıda en az 69 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaliforniyalı Demokrat Senatör Adam Schiff, “Herkesin bildiği gibi bu, aslında rejim değişikliğine yönelik bir hamle,” diyerek, “Eğer yönetim gerçekten bu yola giriyorsa, yani savaşa dahil olma riski varsa, Kongre'nin sesini duyurması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gizli bilgilendirme

Artan eleştiriler üzerine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, çarşamba günü Kongre liderlerine kapalı bir bilgilendirme yaptı.
Yetkililer, Karayipler’deki hedeflerin nasıl seçildiğine dair istihbarat detaylarını paylaştı ancak Venezüella topraklarına doğrudan bir saldırı planı olup olmadığını açıklamadı.

Savaş yetkileri yasası

Demokratlar ise 1973 tarihli ‘savaş yetkileri yasası’ kapsamında Venezüella’ya yönelik olası bir saldırı için oylama talebinde bulunarak Cumhuriyetçilerin rahatsızlığını test etmeye devam ediyor.
Geçen ay da uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırılarla ilgili benzer bir oylama 48’e karşı 51 oyla reddedilmişti.

‘Kongre onayı olmadan savaşa girmemeliyiz’

Virginia Senatörü Tim Kaine, "Kongre onayı olmadan savaşa girmemeliyiz. Askerlerimizin hayatı söz konusu" dedi.
Demokrat Senatör Jack Reed ise yönetimin "stratejik bir hedefi olmayan şiddet eylemlerine"yöneldiğini belirterek, "Bir uyuşturucu krizini bombalayarak çözemezsiniz" ifadesini kullandı.
Operaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür
24 Ekim, 14:02
