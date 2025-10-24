ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür

Venezüella Dışişleri Bakanı Ivan Gil, ABD'nin Karayipler'deki saldırıları devam ederken, bu süreçte verdikleri destek nedeniyle Rusya'ya minnettarlığını dile getirdi.



Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro adına, temel ahlaki normlara ve uluslararası hukuka aykırı olan Karayipler'deki ayrım gözetmeyen bombardımanlara son verilmesi çağrısında bulunan Rus hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Gil ayrıca, Karayip ulusunun barış ve egemenlik hakkını savunmadaki dayanışması ve desteği için de Moskova'ya teşekkür etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de yürüttüğü askeri harekat yanıt olarak Venezüella'ya 'sarsılmaz desteklerini' ifade etmişti.



Washington, Ağustos ayından bu yana Venezüella yakınlarındaki karasularına 4 bin asker taşıyan 3 gemi konuşlandırdı.



Söz konusu gelişmeler, Moskova'nın Caracas'a verdiği desteğin artmasını beraberinde getirdi. Bu destek, her iki ülkeyi sömürgecilik, ırkçılık ve diğer suçların mirasıyla mücadele etmeye ve uluslararası güvenliği güçlendirmek için silah kontrolü konusunda işbirliği yapmaya bağı kılan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasıyla da örtüşüyor.