Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/abdnin-karayiplerdeki-saldirilari-venezuelladan-rusyaya-tesekkur-1100452480.html
ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür
ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür
Sputnik Türkiye
Caracas, ABD'nin Karayipler'deki saldırıları karşısında verdiği destek için Moskova'ya teşekkür etti. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T14:02+0300
2025-10-24T14:04+0300
dünya
abd
nicolas maduro
venezüella
moskova
karayipler
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100452135_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3070ecfda2136559353c86f9bff49f38.jpg
Venezüella Dışişleri Bakanı Ivan Gil, ABD'nin Karayipler'deki saldırıları devam ederken, bu süreçte verdikleri destek nedeniyle Rusya'ya minnettarlığını dile getirdi.Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro adına, temel ahlaki normlara ve uluslararası hukuka aykırı olan Karayipler'deki ayrım gözetmeyen bombardımanlara son verilmesi çağrısında bulunan Rus hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Gil ayrıca, Karayip ulusunun barış ve egemenlik hakkını savunmadaki dayanışması ve desteği için de Moskova'ya teşekkür etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de yürüttüğü askeri harekat yanıt olarak Venezüella'ya 'sarsılmaz desteklerini' ifade etmişti.Washington, Ağustos ayından bu yana Venezüella yakınlarındaki karasularına 4 bin asker taşıyan 3 gemi konuşlandırdı.Söz konusu gelişmeler, Moskova'nın Caracas'a verdiği desteğin artmasını beraberinde getirdi. Bu destek, her iki ülkeyi sömürgecilik, ırkçılık ve diğer suçların mirasıyla mücadele etmeye ve uluslararası güvenliği güçlendirmek için silah kontrolü konusunda işbirliği yapmaya bağı kılan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasıyla da örtüşüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-abdnin-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-etme-girisimi-diyalogu-baltaliyor-1100444023.html
venezüella
moskova
karayipler
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100452135_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_06de4634c9281245c035b30c86f4080a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, nicolas maduro, venezüella, moskova, karayipler, rusya dışişleri bakanlığı, rusya
abd, nicolas maduro, venezüella, moskova, karayipler, rusya dışişleri bakanlığı, rusya

ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür

14:02 24.10.2025 (güncellendi: 14:04 24.10.2025)
© Fotoğraf : Twitter / @22nd_MEUOperaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe
Operaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : Twitter / @22nd_MEU
Abone ol
Caracas, ABD'nin Karayipler'deki saldırıları karşısında verdiği destek için Moskova'ya teşekkür etti.
Venezüella Dışişleri Bakanı Ivan Gil, ABD'nin Karayipler'deki saldırıları devam ederken, bu süreçte verdikleri destek nedeniyle Rusya'ya minnettarlığını dile getirdi.

Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro adına, temel ahlaki normlara ve uluslararası hukuka aykırı olan Karayipler'deki ayrım gözetmeyen bombardımanlara son verilmesi çağrısında bulunan Rus hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gil ayrıca, Karayip ulusunun barış ve egemenlik hakkını savunmadaki dayanışması ve desteği için de Moskova'ya teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin özellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler'de yürüttüğü askeri harekat yanıt olarak Venezüella'ya 'sarsılmaz desteklerini' ifade etmişti.

Washington, Ağustos ayından bu yana Venezüella yakınlarındaki karasularına 4 bin asker taşıyan 3 gemi konuşlandırdı.

Söz konusu gelişmeler, Moskova'nın Caracas'a verdiği desteğin artmasını beraberinde getirdi. Bu destek, her iki ülkeyi sömürgecilik, ırkçılık ve diğer suçların mirasıyla mücadele etmeye ve uluslararası güvenliği güçlendirmek için silah kontrolü konusunda işbirliği yapmaya bağı kılan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasıyla da örtüşüyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: ABD'nin Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etme girişimi diyaloğu baltalıyor
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала