Trump: Putin ve Şi ile görüştüm, nükleer silahlardan arınmanın harika bir şey olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, nükleer silahsızlanmanın 'harika bir şey' olacağına inandığını ve bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü söyledi:Ayrıca Trump, İran'ın kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması olasılığını araştırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:Trump'ın bugün açıklayacağı kararnameye göre, ABD, İran'a yönelik 1979'dan bu yana ilan ettiği ulusal acil durumu 14 Kasım'dan sonra en az bir yıl daha sürdürecek.ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı John Hurley'in, BM yaptırımlarının uygulanması ve Washington'ın İran'a karşı azami baskı kampanyasını desteklemek amacıyla müttefikleriyle koordinasyon sağlamak üzere İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Lübnan'a seyahat edeceğini duyurmuştu.Ağustos ayı sonlarında, E3 ülkeleri (İngiltere, Fransa ve Almanya), BM Güvenlik Konseyi'ne 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe konulması için bir mekanizma başlatıldığını bildirmişti. Konsey, Eylül ayında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini sağlayacak bir karar tasarısı taslağı kabul etmemişti.
