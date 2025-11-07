https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/suudi-arabistan-bu-yil-en-az-320-kisiyi-uyusturucuyla-mucadelede-nedeniyle-idam-etti-1100825243.html

Suudi Arabistan bu yıl en az 320 kişiyi uyuşturucuyla mücadelede nedeniyle idam etti

Suudi Arabistan bu yıl en az 320 kişiyi uyuşturucuyla mücadelede nedeniyle idam etti

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert politika uyguluyor. Bu yıl yüzlerce kişi idam edildi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T16:03+0300

2025-11-07T16:03+0300

2025-11-07T16:03+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

londra

i̇dam

kaçakçılık

uyuşturucu

uyuşturucu kaçakçılığı

yoksul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100825207_0:142:3133:1904_1920x0_80_0_0_2d2f1ed5e68657dcfd9d19ea33107add.jpg

Suudi Arabistan, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında idam cezalarını yoğun şekilde uyguluyor. Resmi açıklamalara göre bu yıl 320’den fazla kişi idam edildi. Üç yıl öncesine göre büyük artış olduğu aktarılıyor. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığını 'topluma yönelik saldırı' olarak görüyor ve ağır cezalara başvuruyor.İdam edilenlerin çoğu yabancı uyruklu Londra merkezli insan hakları örgütleri, idam edilenlerin büyük bölümünün düşük gelirli yabancı işçiler olduğunu belirtiyor. Somalili, Etiyopyalı ve Mısırlı göçmenlerin adil yargılanma hakkına erişemediği iddia ediliyor. Suudi avukat Taha el-Hajji, uygulamayı “Uyuşturucu ticaretinin en zayıf halkası idam ediliyor” sözleriyle aktarıyor. Örgütlerin paylaştığı bilgilere göre bazı sanıklar, tercüman ya da avukat olmadan yargılandı. Bazı kişiler de zorla itiraf aldıklarını öne sürdü.Suudi Arabistan’da uyuşturucu kaçakçılığı, hakim kararıyla idam cezasına kadar uzanabiliyor. Ülkede yazılı bir ceza kanunu olmadığı için kararlar büyük ölçüde yargıcın takdirine bırakılıyor. Hükümet ise bu politikayı “Bazı uyuşturucu suçları, sonuçları nedeniyle cinayetle eşdeğer sayılabilir” gerekçesiyle savunuyor.Son yıllarda krallıkta büyük sosyal dönüşüm yaşanıyor. Eğlence etkinlikleri artarken kamuya açık idamlar kaldırıldı. Önceki açıklamalarda idam oranının azaltılacağı belirtilmişti. Ancak son iki yılda idam sayısı yeniden yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/istanbulda-50-milyon-liralik-kacak-oyuncak-operasyonu-1100823704.html

suudi arabistan

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, suudi arabistan, londra, i̇dam, kaçakçılık, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, yoksul