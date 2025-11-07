https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/sinifta-silahli-saldiriya-ugradi-ogretmene-10-milyon-dolar-tazminat-verildi-1100819729.html

Sınıfta silahlı saldırıya uğradı: Öğretmene 10 milyon dolar tazminat verildi

ABD’nin Virginia eyaletinde, ilkokul öğretmeni Abby Zwerner’ın 2023 yılında yaşadığı olay ülke gündemine damga vurdu. Dava dosyasına aktarılan bilgilere göre, öğretmen defalarca, bir öğrencinin sınıfa silah getirdiği yönünde uyarı aldı. Ancak iddialara göre, dönemin yardımcı okul yöneticisi bu uyarıları dikkate almadı.6 yaşındaki öğrenci, sınıfta ateş etti Zwerner, birinci sınıf öğrencileriyle derste oturduğu sırada 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu. Kurşun kalbinin birkaç santim yanından geçti. Genç öğretmen hastanede iki haftadan fazla kalarak tam 6 ameliyat geçirdi. Sol elini hala tam kullanamıyor. Mahkeme jürisi, okul yönetiminin ihmal ettiğine hükmetti. Zwerner, okulun eski yardımcı yöneticisine açtığı davada 40 milyon dolar talep etmişti, mahkeme 10 milyon dolar tazminata hükmetti.Anne hapse girdi, çocuk yargılanmadı Dava dosyasına aktarılan bilgilere göre, çocuk silahı evde annesinin çantasından almış. Çocuğun annesi, çocuğu tehlikeye atmak ve silah güvenliği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğa ise yaşından dolayı herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Zwerner, yaşadıklarının ardından eğitim sektöründen ayrıldı.

