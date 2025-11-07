https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/sindirgida-42-buyuklugunde-deprem-1100805232.html

Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.52'de gerçekleşti. Ayrıca depremin derinliğinin 14.71 kilometre olduğu olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

