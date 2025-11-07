Türkiye
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 04:52’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.52'de gerçekleşti. Ayrıca depremin derinliğinin 14.71 kilometre olduğu olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

05:10 07.11.2025 (güncellendi: 05:11 07.11.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 04:52’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.52'de gerçekleşti.
Ayrıca depremin derinliğinin 14.71 kilometre olduğu olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.
