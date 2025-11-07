https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/sindirgida-42-buyuklugunde-deprem-1100805232.html
Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
2025-11-07T05:10+0300
2025-11-07T05:10+0300
2025-11-07T05:11+0300
AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.52'de gerçekleşti. Ayrıca depremin derinliğinin 14.71 kilometre olduğu olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.
05:10 07.11.2025 (güncellendi: 05:11 07.11.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 04:52’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıca depremin derinliğinin 14.71 kilometre olduğu olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.