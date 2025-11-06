Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sindirgida-43-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1100800291.html
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD saat 19.15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T19:35+0300
2025-11-06T19:50+0300
son depremler
deprem son dakika
sındırgı
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a909745ebb98ef5cb4f0c41a6e876bf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan sarsıntı kaydedildi.Saat 19.15'teki depremin, 9.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.10 Ağustos'taki 6.1'lik deprem sonrası hareketliliğin devam ettiği Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sindirgi-afet-bolgesi-ilan-edildi-1100761585.html
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_95be1f8a5bc52e55d8da0169a5caad97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem son dakika, sındırgı, afad
deprem son dakika, sındırgı, afad

Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

19:35 06.11.2025 (güncellendi: 19:50 06.11.2025)
© AA / Ömer Faruk YalçınBalıkesir'in Sındırgı ilçesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / Ömer Faruk Yalçın
Abone ol
AFAD saat 19.15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan sarsıntı kaydedildi.
Saat 19.15'teki depremin, 9.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 Ağustos'taki 6.1'lik deprem sonrası hareketliliğin devam ettiği Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.
Sındırgı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
TÜRKİYE
Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi
Dün, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала