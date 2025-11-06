https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sindirgida-43-buyuklugunde-bir-deprem-meydana-geldi-1100800291.html
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
19:35 06.11.2025 (güncellendi: 19:50 06.11.2025)
AFAD saat 19.15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan sarsıntı kaydedildi.
Saat 19.15'teki depremin, 9.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 Ağustos'taki 6.1'lik deprem sonrası hareketliliğin devam ettiği Sındırgı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.