https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/uzmani-acikladi-son-9-yilin-en-sert-kisi-geliyor-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1100699826.html
Uzmanı açıkladı: Son 9 yılın en sert kışı geliyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Uzmanı açıkladı: Son 9 yılın en sert kışı geliyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Sputnik Türkiye
İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert mevsiminin yaşanacağını belirtirken, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T13:41+0300
2025-11-03T13:41+0300
2025-11-03T13:41+0300
türki̇ye
okan bozyurt
kar
kar yağışı
kar fırtınası
yoğun kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0ffcd30d807ffabcecc7e7e799dee79.jpg
Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyleyen iklim bilimci Dr. Okan Bozkurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.En sert kış geliyorKendi kanalında açıklamalar yapan İklim Bilimci Dr. Okan Bozkurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çektiMevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirten Bozyurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Grönland tarafında çoğalan kar birikintisinin, gulf stream akıntılarını keseceğini ve küçük bir buzul çağı yaşanmasına neden olacağını söyleyen Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.Bozyurt, "Şubat modeline baktığımız zaman ise yurdun daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege tarafında yoğun kar yağışları beklendiğini belirtti.Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50'nin üzerine olduğunu, bunun meteoroloji için ciddi bir olasılık olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/iki-bolgede-sis-etkili-olacak-sicakliklar-30-dereceyi-geciyor-1100690168.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_57a5697c307c8c4aaa91d006f6fc3a59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan bozyurt, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı
okan bozyurt, kar, kar yağışı, kar fırtınası, yoğun kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı
Uzmanı açıkladı: Son 9 yılın en sert kışı geliyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert mevsiminin yaşanacağını belirtirken, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti.
Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyleyen iklim bilimci Dr. Okan Bozkurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.
Kendi kanalında açıklamalar yapan İklim Bilimci Dr. Okan Bozkurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.
20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti
Mevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirten Bozyurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Grönland tarafında çoğalan kar birikintisinin, gulf stream akıntılarını keseceğini ve küçük bir buzul çağı yaşanmasına neden olacağını söyleyen Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.
Bozyurt, "Şubat modeline baktığımız zaman ise yurdun daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege tarafında yoğun kar yağışları beklendiğini belirtti.
Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50'nin üzerine olduğunu, bunun meteoroloji için ciddi bir olasılık olduğunu sözlerine ekledi.