Samsunspor Hamrun maçı sonrası Konferans Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu

Samsunspor Hamrun maçı sonrası Konferans Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu

07.11.2025

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor, Hamrun'u 3-0 yendi. Maç sonrası Konferans Ligi puan durumunu yükselten Samsunspor, lider oldu. Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz." dedi.Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.Alınan sonuçtan gurur duyduklarını aktaran Reis, "Aldığımız sonuç sebebiyle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Takımın böyle bir performans göstermesi bizim adımıza sevindirici. İlk yarıda Hamrun boşluk vermemeye biz de boşluklar bulmaya çalıştık. İlk yarıda daha fazla gol bulabilirdik. Bu bölümde net 2 pozisyondan maalesef yararlanamadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma oyunumuzu bu şekilde sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Ofansif ve defansif anlamda iyi savunma yapmamızı söyledim. Totalde 9 puanımız var ve 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz desteklediler bizi. Taraftarımızın desteği bize çok yardımcı oluyor. Ben ve oyuncularım bireysel anlamda çok yorgunuz. Dinlenip pazar gün yapacağımız lig maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmak için çok fazla puana ihtiyaç duyacaklarını belirten Reis, "Sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. 6 saatten fazla uzun bir yolculuk yapacağız. Bu karşılaşma gerçekten zor olacak. Ben her zaman maç maç ve adım adım gitmeyi tercih ederim. Takım halinde iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu performansı devam ettirirsek, bizi yenmenin zor olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla puan almak istiyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun, "Takımınızın Konferans Ligi'nde maç fazlası ve averajla lider olması konusunda ne hissediyorsunuz?" sorusunu Reis, şöyle cevapladı:Diğer yandan, Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica, basın toplantısına katılmadı ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

