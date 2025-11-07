https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-keremi-oynatmak-istemedik-cunku-yorgundu-1100806044.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T06:42+0300

2025-11-07T06:42+0300

2025-11-07T06:42+0300

spor

domenico tedesco

fred

çekya

uefa

uefa avrupa ligi

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100805887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_492b452c7cf9540b569b1a9915eb8b8d.jpg

Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, 3 net pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.Sahada büyük bir mücadele verildiğini dile getiren genç teknik adam, "Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz lazım. 1 puanla dönüyoruz, kazanabilirdik ama aynı zamanda kaybedebilirdik. 3 net pozisyonumuz vardı. Biri En-Nesyri, diğeri Fred ve sonuncusu da Duran'ın girdiği pozisyon. 1 gol atsak maçı kazanırdık ama bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Sahada büyük bir mücadele vardı. Plzen'e karşı oynamak kolay değil. Fiziksel olarak güçlü bir takım. İkinci topları kazanan bir takım, forvetlere dikine oynayan bir takım. Kornerlerde, taçlarda ve frikiklerde ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk. Bu, ileriye doğru attığımız iyi bir adımdı. Bu konuda daha önce sıkıntılar yaşamıştık." diye konuştu.Hedeflerinin ilk 8 olduğunu vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:Rakiplerinin çok yakın ve agresif savunma yaptığını anlatan Tedesco, "Forvetleri döndürmediler. Çok kere Talisca kenara açarak topu kontrol etti. Bu baskıdan ancak bu şekilde kaçabilirsiniz. Zaman zaman 2 dokunuş yapmanız gerekir topa. 2 forvetle oynadığınızda öne doğru oynayacak kimse olmuyor. 2 forvetin önce geriye yaklaşması sonra arkaya oynaması gerekiyor. Biz bugün önde topu tutamadık. İkili mücadeleleri kaybederseniz tabi işler daha zor oluyor. İki forvetimiz için de çok kolay değildi. Rakibimizi kırmızı bölge diye adlandırdığımız bölgede çok agresifti." ifadelerini kullandı.Değişiklikleri önceden planladıklarını ve İsmail Yüksek'i sarı kartı nedeniyle oyundan çıkardıklarını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:Ofansif duran toplarda iyi işler yaptıklarını, defansif duran toplarda ise çok geliştiklerini anlatan 40 yaşındaki teknik adam, sözlerini Jhon Duran'ın performansına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/fenerbahce-viktoria-plzen-ile-0-0-berabere-kaldi-1100803530.html

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, fred, çekya, uefa, uefa avrupa ligi, fenerbahçe