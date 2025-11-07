Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco
Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, 3 net pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.Sahada büyük bir mücadele verildiğini dile getiren genç teknik adam, "Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz lazım. 1 puanla dönüyoruz, kazanabilirdik ama aynı zamanda kaybedebilirdik. 3 net pozisyonumuz vardı. Biri En-Nesyri, diğeri Fred ve sonuncusu da Duran'ın girdiği pozisyon. 1 gol atsak maçı kazanırdık ama bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Sahada büyük bir mücadele vardı. Plzen'e karşı oynamak kolay değil. Fiziksel olarak güçlü bir takım. İkinci topları kazanan bir takım, forvetlere dikine oynayan bir takım. Kornerlerde, taçlarda ve frikiklerde ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk. Bu, ileriye doğru attığımız iyi bir adımdı. Bu konuda daha önce sıkıntılar yaşamıştık." diye konuştu.Hedeflerinin ilk 8 olduğunu vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:Rakiplerinin çok yakın ve agresif savunma yaptığını anlatan Tedesco, "Forvetleri döndürmediler. Çok kere Talisca kenara açarak topu kontrol etti. Bu baskıdan ancak bu şekilde kaçabilirsiniz. Zaman zaman 2 dokunuş yapmanız gerekir topa. 2 forvetle oynadığınızda öne doğru oynayacak kimse olmuyor. 2 forvetin önce geriye yaklaşması sonra arkaya oynaması gerekiyor. Biz bugün önde topu tutamadık. İkili mücadeleleri kaybederseniz tabi işler daha zor oluyor. İki forvetimiz için de çok kolay değildi. Rakibimizi kırmızı bölge diye adlandırdığımız bölgede çok agresifti." ifadelerini kullandı.Değişiklikleri önceden planladıklarını ve İsmail Yüksek'i sarı kartı nedeniyle oyundan çıkardıklarını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:Ofansif duran toplarda iyi işler yaptıklarını, defansif duran toplarda ise çok geliştiklerini anlatan 40 yaşındaki teknik adam, sözlerini Jhon Duran'ın performansına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, aldıkları sonucu kabul etmeleri gerektiğini söyledi.
Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, 3 net pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.
Sahada büyük bir mücadele verildiğini dile getiren genç teknik adam, "Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz lazım. 1 puanla dönüyoruz, kazanabilirdik ama aynı zamanda kaybedebilirdik. 3 net pozisyonumuz vardı. Biri En-Nesyri, diğeri Fred ve sonuncusu da Duran'ın girdiği pozisyon. 1 gol atsak maçı kazanırdık ama bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Sahada büyük bir mücadele vardı. Plzen'e karşı oynamak kolay değil. Fiziksel olarak güçlü bir takım. İkinci topları kazanan bir takım, forvetlere dikine oynayan bir takım. Kornerlerde, taçlarda ve frikiklerde ceza sahamıza gelen topları iyi savunduk. Bu, ileriye doğru attığımız iyi bir adımdı. Bu konuda daha önce sıkıntılar yaşamıştık." diye konuştu.
Hedeflerinin ilk 8 olduğunu vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:
"Kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Evimize elimiz boş dönmüyoruz. Hedefimiz ilk 8 tabi ama ben maç maç bakıyorum. Eğer bir sonraki maçı kazanırsak şansımız yüksek olacaktır. Hakemin baskı altında olduğunu sanmıyorum. Bir önceki Beşiktaş maçında daha fazla baskı vardı, burada baskı hissediyorsa hakem o zaman düdük çalmaması gerekiyor çünkü bir baskı yoktu. Hakem vermediyse pozisyon penaltı değilmiş. Kerem'i oynatmak istemedik çünkü Kerem yorgundu. Bu benim izlenimim, sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider. Uzun toplar tercih ettik, bu şekilde oynadığımız zaman daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor. İkinci yarı bunu düzeltebildik. Topu daha fazla önde tutarsak daha fazla pozisyona gireriz."
Rakiplerinin çok yakın ve agresif savunma yaptığını anlatan Tedesco, "Forvetleri döndürmediler. Çok kere Talisca kenara açarak topu kontrol etti. Bu baskıdan ancak bu şekilde kaçabilirsiniz. Zaman zaman 2 dokunuş yapmanız gerekir topa. 2 forvetle oynadığınızda öne doğru oynayacak kimse olmuyor. 2 forvetin önce geriye yaklaşması sonra arkaya oynaması gerekiyor. Biz bugün önde topu tutamadık. İkili mücadeleleri kaybederseniz tabi işler daha zor oluyor. İki forvetimiz için de çok kolay değildi. Rakibimizi kırmızı bölge diye adlandırdığımız bölgede çok agresifti." ifadelerini kullandı.
Değişiklikleri önceden planladıklarını ve İsmail Yüksek'i sarı kartı nedeniyle oyundan çıkardıklarını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:
"Yedek kulübesinde kaliteli oyuncularımız vardı. İlk planlamamız maçı ilk yarıdan bitirmekti. 2-0, 3-0 gibi bir skor alabilmekti. Siz bir şeyler düşünürsünüz ama işin birde rakip tarafı vardır. Yapmış olduğumuz değişikliklerle de maçı kazanabilirdik. Marco (Asensio) ve Duran'ın oyuna gireceğini biliyorduk ama birebir planlı değildi. Bu durumu maçın hikayesi yazıyor. Bu oyuncularla başlasak belki geri düşebilirdik. Maça başlayan ve sonradan giren oyunculardan memnunum. İsmail'in sarı kartı vardı, merkezde çok çetin mücadele oluyordu ve onu kaybetmekten, 10 kişi kalmaktan korktuk. Çünkü 10 kişi kalsak maç daha zor olurdu bu durumda."
Ofansif duran toplarda iyi işler yaptıklarını, defansif duran toplarda ise çok geliştiklerini anlatan 40 yaşındaki teknik adam, sözlerini Jhon Duran'ın performansına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:
"Forvetlerimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazen de istediğiniz olmaz. Önemli olan yolumuza devam etmek çünkü elimizde başka çözüm yok. Bu maç bitti, yarın bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kadrodaki her oyuncuya güveniyoruz. Duran yavaş yavaş dönüyor, onun dönmesi elimizde çok önemli bir alternatif olacağı anlamına geliyor. Duran iyi bir gelişim sergiliyor. Ne zaman ilk 11'de düzenli oynayabilirim sorusu... Şunu söyleyebilirim maç sadece rakibin geri gömüldüğü anlardan ibaret değil. Top kaybında kontra baskı yapmanız gerekiyor. Elimizdeki datalara ve sağlık ekibine güveniyorum. Onlar bana şu an 90 dakika için uygun olmadığını, 30-35 dakikanın uygun olduğunu söylüyorlar. Milli araya gireceğiz Kolombiya'da belki süre alacaktır bu durum bizim için iyi olur. Süre almazsa burada bizle çalışır, bu da bizim için iyi olur. Milli aradan sonra daha fazla bizimle olacaktır."
