Rutte: Avrupa yeterli hava savunma sistemine sahip değil
Rutte: Avrupa yeterli hava savunma sistemine sahip değil
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'da hava savunma sistemlerinin sayısının beş kat artırılması gerektiğini belirtti. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bd40e3bb91e979b84b7597f28aadacf8.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Başbakan Ilie Bolojan ve Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu ile bir araya geldi. Toplantıda, Romanya ordusunun modernizasyonu ve müttefikleriyle olan işbirliğinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.Romanya dahil Avrupa ülkelerinde hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul eden Rutte, sistemlerin sayısının beş kat artırılması çağrısında bulundu.Romanyalı Antena 3 CNN televizyonuna konuşan Rutte, “Evet, katılıyorum, hava savunma sistemlerinin eksikliği hem Romanya'yı hem de müttefiklerimizi ilgilendiriyor. NATO'nun tüm Avrupa topraklarında hava savunma sistemlerinin kapasitesini yüzde 400 artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.NATO'nun savunma sektörüne yatırımları artırma kararı aldığını belirten Rutte, Romanya'daki müttefik güçlerin varlığının, doğu kanadında caydırıcılık stratejisinin bir parçası ve kolektif güvenliğin garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya, son yıllarda batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğini kaydediyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘saldırganlığı caydırmak’ olarak nitelendiriyor. Moskova, bloğun Avrupa'daki güçlerini artırmasından endişe duyduğunu sürekli dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını, ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini ve Batı'nın kıtanın militarizasyonundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.