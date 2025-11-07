Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/rutte-avrupa-yeterli-hava-savunma-sistemine-sahip-degil-1100821659.html
Rutte: Avrupa yeterli hava savunma sistemine sahip değil
Rutte: Avrupa yeterli hava savunma sistemine sahip değil
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'da hava savunma sistemlerinin sayısının beş kat artırılması gerektiğini belirtti. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T14:39+0300
2025-11-07T14:36+0300
dünya
nato
mark rutte
avrupa
romanya
hava savunma
hava savunma sistemi
rusya
doğu avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bd40e3bb91e979b84b7597f28aadacf8.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Başbakan Ilie Bolojan ve Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu ile bir araya geldi. Toplantıda, Romanya ordusunun modernizasyonu ve müttefikleriyle olan işbirliğinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.Romanya dahil Avrupa ülkelerinde hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul eden Rutte, sistemlerin sayısının beş kat artırılması çağrısında bulundu.Romanyalı Antena 3 CNN televizyonuna konuşan Rutte, “Evet, katılıyorum, hava savunma sistemlerinin eksikliği hem Romanya'yı hem de müttefiklerimizi ilgilendiriyor. NATO'nun tüm Avrupa topraklarında hava savunma sistemlerinin kapasitesini yüzde 400 artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.NATO'nun savunma sektörüne yatırımları artırma kararı aldığını belirten Rutte, Romanya'daki müttefik güçlerin varlığının, doğu kanadında caydırıcılık stratejisinin bir parçası ve kolektif güvenliğin garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-abdye-nukleer-cephaneligi-azaltma-cagrisi-tam-silahsizlanma-icin-kosullar-yaratilmali-1100820770.html
romanya
rusya
doğu avrupa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0994e2d04c880e9348c25faa1aa786ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, mark rutte, avrupa, romanya, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, doğu avrupa
nato, mark rutte, avrupa, romanya, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya, doğu avrupa

Rutte: Avrupa yeterli hava savunma sistemine sahip değil

14:39 07.11.2025
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'da hava savunma sistemlerinin sayısının beş kat artırılması gerektiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Başbakan Ilie Bolojan ve Savunma Bakanı Ionuț Moșteanu ile bir araya geldi. Toplantıda, Romanya ordusunun modernizasyonu ve müttefikleriyle olan işbirliğinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.
Romanya dahil Avrupa ülkelerinde hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul eden Rutte, sistemlerin sayısının beş kat artırılması çağrısında bulundu.
Romanyalı Antena 3 CNN televizyonuna konuşan Rutte, “Evet, katılıyorum, hava savunma sistemlerinin eksikliği hem Romanya'yı hem de müttefiklerimizi ilgilendiriyor. NATO'nun tüm Avrupa topraklarında hava savunma sistemlerinin kapasitesini yüzde 400 artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
NATO'nun savunma sektörüne yatırımları artırma kararı aldığını belirten Rutte, Romanya'daki müttefik güçlerin varlığının, doğu kanadında caydırıcılık stratejisinin bir parçası ve kolektif güvenliğin garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya, son yıllarda batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğini kaydediyor. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu ‘saldırganlığı caydırmak’ olarak nitelendiriyor. Moskova, bloğun Avrupa'daki güçlerini artırmasından endişe duyduğunu sürekli dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını, ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini ve Batı'nın kıtanın militarizasyonundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Çin’den ABD’ye nükleer cephaneliği azaltma çağrısı: ‘Tam silahsızlanma için koşullar yaratılmalı’
14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала