Çin’den ABD’ye nükleer cephaneliği azaltma çağrısı: ‘Tam silahsızlanma için koşullar yaratılmalı’

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer silahlarını önemli ölçüde azaltması ve tam nükleer silahsızlanma için gerekli koşulları yaratması gerektiğini... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rus ve Çinli mevkidaşları ile nükleer silahsızlanmayı görüştüğü yönündeki sözlerini şu ifadeyle değerlendirdi:‘Silahsızlanma müzakerelerine katılma talebi mantıksız’Çin'in Rusya ve ABD ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılım konusundaki duruşunda bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da cevap veren Mao, şunu dedi:

