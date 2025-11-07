Türkiye
Çin’den ABD’ye nükleer cephaneliği azaltma çağrısı: ‘Tam silahsızlanma için koşullar yaratılmalı’
Çin’den ABD’ye nükleer cephaneliği azaltma çağrısı: ‘Tam silahsızlanma için koşullar yaratılmalı’
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin nükleer silahlarını önemli ölçüde azaltması ve tam nükleer silahsızlanma için gerekli koşulları yaratması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rus ve Çinli mevkidaşları ile nükleer silahsızlanmayı görüştüğü yönündeki sözlerini şu ifadeyle değerlendirdi:‘Silahsızlanma müzakerelerine katılma talebi mantıksız’Çin'in Rusya ve ABD ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılım konusundaki duruşunda bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da cevap veren Mao, şunu dedi:
Çin'den ABD'ye nükleer cephaneliği azaltma çağrısı: 'Tam silahsızlanma için koşullar yaratılmalı'

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer silahlarını önemli ölçüde azaltması ve tam nükleer silahsızlanma için gerekli koşulları yaratması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rus ve Çinli mevkidaşları ile nükleer silahsızlanmayı görüştüğü yönündeki sözlerini şu ifadeyle değerlendirdi:
En büyük nükleer silah cephanesine sahip ülke olan ABD, nükleer silahsızlanma konusundaki özel ve öncelikli yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirmeli, kapsamlı ve tam bir nükleer silahsızlanma için gerekli koşulları yaratmak amacıyla nükleer silah cephanesini önemli ölçüde ve önemli bir şekilde azaltmalı.

‘Silahsızlanma müzakerelerine katılma talebi mantıksız’

Çin'in Rusya ve ABD ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılım konusundaki duruşunda bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da cevap veren Mao, şunu dedi:
Çin'in nükleer silahları, ABD ve Rusya'nın nükleer güçleriyle karşılaştırılamaz. Bu aşamada Çin'den nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelere katılmasını talep etmek haksızca, mantıksızca ve uygulanamaz.
