Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovski yönünde Ukrayna'ya ait bir zırhlı aracı imha etti
Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovski yönünde Ukrayna'ya ait bir zırhlı aracı imha etti
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir MaxxPro zırhlı aracını Konstantinovski yönünde imha etti. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovka yönünde Ukrayna ordusuna ait zırhlı aracı imha etti. Güney Askeri Bölgesi FPV-drone operatörü ‘Rostov’ kod adlı asker, Konstantinovka yönünde görev yapan saldırı dronu operatörlerinin, Ukrayna Ordusu’na ait zırhlı savaş araçlarını imha ettiğini bildirdi.‘Rostov’, “Konstantinovka yönünde çalışıyoruz, esas olarak düşmanın lojistik hatlarını hedef alıyoruz. Ukrayna Ordusu’nun ekipmanlarını, personel sevkiyatını yok ediyoruz. Düşmanın İHA ekipleri, personel, tahkimatlar, araçlar ve ulaşım gibi her türlü hedefini imha ediyoruz” dedi.FPV-drone operatörü, son haftalarda drone ekipleri bir dizi başarıyla tamamlanmış göreve imza attığını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovka yönünde Ukrayna ordusuna ait zırhlı aracı imha etti. Güney Askeri Bölgesi FPV-drone operatörü ‘Rostov’ kod adlı asker, Konstantinovka yönünde görev yapan saldırı dronu operatörlerinin, Ukrayna Ordusu’na ait zırhlı savaş araçlarını imha ettiğini bildirdi.
‘Rostov’, “Konstantinovka yönünde çalışıyoruz, esas olarak düşmanın lojistik hatlarını hedef alıyoruz. Ukrayna Ordusu’nun ekipmanlarını, personel sevkiyatını yok ediyoruz. Düşmanın İHA ekipleri, personel, tahkimatlar, araçlar ve ulaşım gibi her türlü hedefini imha ediyoruz” dedi.
FPV-drone operatörü, son haftalarda drone ekipleri bir dizi başarıyla tamamlanmış göreve imza attığını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
“Son dönemde çeşitli zırhlı savaş araçlarını imha ettik: Bunlar birkaç ‘Kozak-2’ (zırhlı araç), MaxxPro (ABD yapımı zırhlı personel taşıyıcı) ve çok sayıda zırhsız araç, hafif pikaplar”