Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir MaxxPro zırhlı aracını Konstantinovski yönünde imha etti. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovka yönünde Ukrayna ordusuna ait zırhlı aracı imha etti. Güney Askeri Bölgesi FPV-drone operatörü 'Rostov' kod adlı asker, Konstantinovka yönünde görev yapan saldırı dronu operatörlerinin, Ukrayna Ordusu'na ait zırhlı savaş araçlarını imha ettiğini bildirdi.'Rostov', "Konstantinovka yönünde çalışıyoruz, esas olarak düşmanın lojistik hatlarını hedef alıyoruz. Ukrayna Ordusu'nun ekipmanlarını, personel sevkiyatını yok ediyoruz. Düşmanın İHA ekipleri, personel, tahkimatlar, araçlar ve ulaşım gibi her türlü hedefini imha ediyoruz" dedi.FPV-drone operatörü, son haftalarda drone ekipleri bir dizi başarıyla tamamlanmış göreve imza attığını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
05:34 07.11.2025
© Sputnik / Виталий АньковDrone teknolojisi
Drone teknolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir MaxxPro zırhlı aracını Konstantinovski yönünde imha etti.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Konstantinovka yönünde Ukrayna ordusuna ait zırhlı aracı imha etti. Güney Askeri Bölgesi FPV-drone operatörü ‘Rostov’ kod adlı asker, Konstantinovka yönünde görev yapan saldırı dronu operatörlerinin, Ukrayna Ordusu’na ait zırhlı savaş araçlarını imha ettiğini bildirdi.
‘Rostov’, “Konstantinovka yönünde çalışıyoruz, esas olarak düşmanın lojistik hatlarını hedef alıyoruz. Ukrayna Ordusu’nun ekipmanlarını, personel sevkiyatını yok ediyoruz. Düşmanın İHA ekipleri, personel, tahkimatlar, araçlar ve ulaşım gibi her türlü hedefini imha ediyoruz” dedi.
FPV-drone operatörü, son haftalarda drone ekipleri bir dizi başarıyla tamamlanmış göreve imza attığını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
“Son dönemde çeşitli zırhlı savaş araçlarını imha ettik: Bunlar birkaç ‘Kozak-2’ (zırhlı araç), MaxxPro (ABD yapımı zırhlı personel taşıyıcı) ve çok sayıda zırhsız araç, hafif pikaplar”
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Trump: Putin ve Şi ile görüştüm, nükleer silahlardan arınmanın harika bir şey olacağını düşünüyorum
05:00
