https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-uyari-marmara-bolgesinde-bir-ile-dikkat-cekti-1100782598.html
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan korkutan uyarı: Marmara Bölgesi'nde bir ile dikkat çekti
06.11.2025
Marmara Bölgesi'yle ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle Yalova çevresinde dikkat edilmesi gereken bir risk alanı bulunduğuna vurgu yaparak bu bölgenin dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yalova çevresine dikkat çektiBalıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen ve uzmanların bir kısmı tarafından “artçı değil, öncü nitelikte” olarak değerlendirilen sarsıntılar, Marmara fay hattına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki hareketliliği yorumlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da, özellikle Yalova çevresinde dikkat edilmesi gereken bir risk alanı bulunduğuna işaret etti ve bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da yaşanan sarsıntıların ardından bölgedeki kırık hatlarında stres transferinin yönüne dikkat çekti. Üşümezsoy, özellikle Yalova ve çevresinin bu süreçten etkilenebileceğini belirterek, Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili senaryosunu hakkında şunları dile getirdi: Bölgedeki tarihsel kırılmalara da dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, "Buradaki 1894'te kırılan 7.3'lük deprem Yalova fayını hem de Çınarcık'taki kesimini kırdı. Armutlu'ya doğru giden stres boşalmış oldu." dedi. Yalova, İstanbul'dan daha fazla risk altında Marmara'daki fay hareketliliğinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki diğer kritik fay hatlarına da değindi ve çarpıcı bir iddiada bulundu: "Kumburgaz'daki fay 2025'te kırıldı. Bir taraftan İstanbul'da sürekli depremler olmuştur."Uzman isim, İstanbul'dan ziyade Yalova ve çevresinin ciddi risk altında olduğunu yineledi.
