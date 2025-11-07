https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/peru-kongresi-meksika-devlet-baskani-sheinbaumu-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1100814552.html
Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’u 'istenmeyen kişi' ilan etti
Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’u 'istenmeyen kişi' ilan etti
Peru ile Meksika arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Peru Kongresi, Meksika'nın darbe girişimiyle suçlanan eski başbakana sığınma hakkı tanımasının...
Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u ülkede 'persona non grata' yani istenmeyen kişi ilan etti. Karar, Meksika’nın darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan eski Peru Başbakanı Betssy Chavez’e siyasi sığınma hakkı tanımasının ardından alındı.Oylama 63’e karşı 33 oyla kabul edildiKongrede yapılan oylamada karar 63’e karşı 33 oyla kabul edildi. Peru yönetimi, Meksika’nın bu adımını 'dostane olmayan bir hareket' olarak nitelendirdi. Chavez, 2022’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun kongreyi feshetme planına destek vermekle suçlanmış, 2023’te kısa süreli hapis cezasının ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski başbakan, hakkındaki iddiaları reddetti.Meksika hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca siyasi sığınma hakkı tanındığını savunarak Peru’nun suçlamalarını geri çevirdi. Ancak Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, Meksika’nın “darbe girişimcilerini mağdur gibi göstermeye çalıştığını” öne sürdü.De Zela, “Gerçekte Peru halkı demokraside yaşamak istiyor ve bu, dünyadaki tüm ülkelerce tanınmış bir gerçek, tek istisna Meksika” ifadelerini kullandı.Kongrede bazı milletvekilleri, Sheinbaum’u “uyuşturucu kaçakçılığıyla yakın ilişki içinde olmakla” da suçladı, ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt sunulmadı.İki ülke arasındaki gerilim 2022'de başlamıştıİki ülke arasındaki gerilim, Meksika’nın 2022’de Castillo’nun eşi ve çocuklarına da sığınma hakkı tanımasının ardından başlamıştı. Geçen yıl eylülde Peru Kongresi’nin Dış İlişkiler Komitesi, Sheinbaum’un Castillo’ya destek açıklamaları nedeniyle benzer bir karar tasarısı hazırlamıştı.Son kararla birlikte, Lima yönetimi Meksika ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldı.
Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u ülkede 'persona non grata' yani istenmeyen kişi ilan etti. Karar, Meksika’nın darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan eski Peru Başbakanı Betssy Chavez’e siyasi sığınma hakkı tanımasının ardından alındı.
Oylama 63’e karşı 33 oyla kabul edildi
Kongrede yapılan oylamada karar 63’e karşı 33 oyla kabul edildi. Peru yönetimi, Meksika’nın bu adımını 'dostane olmayan bir hareket' olarak nitelendirdi. Chavez, 2022’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun kongreyi feshetme planına destek vermekle suçlanmış, 2023’te kısa süreli hapis cezasının ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski başbakan, hakkındaki iddiaları reddetti.
Meksika hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca siyasi sığınma hakkı tanındığını savunarak Peru’nun suçlamalarını geri çevirdi. Ancak Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, Meksika’nın “darbe girişimcilerini mağdur gibi göstermeye çalıştığını” öne sürdü.
De Zela, “Gerçekte Peru halkı demokraside yaşamak istiyor ve bu, dünyadaki tüm ülkelerce tanınmış bir gerçek, tek istisna Meksika” ifadelerini kullandı.
Kongrede bazı milletvekilleri, Sheinbaum’u “uyuşturucu kaçakçılığıyla yakın ilişki içinde olmakla” da suçladı, ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt sunulmadı.
İki ülke arasındaki gerilim 2022'de başlamıştı
İki ülke arasındaki gerilim, Meksika’nın 2022’de Castillo’nun eşi ve çocuklarına da sığınma hakkı tanımasının ardından başlamıştı. Geçen yıl eylülde Peru Kongresi’nin Dış İlişkiler Komitesi, Sheinbaum’un Castillo’ya destek açıklamaları nedeniyle benzer bir karar tasarısı hazırlamıştı.
Son kararla birlikte, Lima yönetimi Meksika ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldı.