https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/peru-eski-basbakanin-siginma-talebi-nedeniyle-meksika-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1100714393.html

Peru, eski başbakanın sığınma talebi nedeniyle Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesti

Peru, eski başbakanın sığınma talebi nedeniyle Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesti

Sputnik Türkiye

Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez’e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T11:10+0300

2025-11-04T11:10+0300

2025-11-04T11:10+0300

dünya

peru

meksika

pedro castillo

betssy chavez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715814_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a5b4c438b47e317213b27e5f546782c6.jpg

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda Chavez’e siyasi sığınma hakkı verilmesine değindi.Zela, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru’nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.Meksika hükümetini hedef alan Zela, "Bugün, eski Başbakan Chavez’in, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun gerçekleştirmeye çalıştığı darbenin muhtemel suç ortağı olarak görüldüğünü ve halihazırda Meksika’nın Peru’daki büyükelçilik konutunda siyasi sığınma talebinde bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntüyle öğrendik." dedi.Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023’te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.Meksika’nın, Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da geçmişte iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/peru-devlet-baskani-dina-boluarte-gorevden-alindi-1100079339.html

peru

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, meksika, pedro castillo, betssy chavez