Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı
Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı
07.11.2025

Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı
Fransa’nın başkenti Paris’teki İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösteren protestocular tarafından kesintiye uğradı. Konserde duman fişeği yakıldı, 4 kişi gözaltına alındı.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e destek eylemine sahne oldu. Paris Filarmoni Salonu’nda verilen konser, seyirciler arasındaki bazı kişilerin duman fişeği yakması ve sloganlar atması nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.
Fransız savcılığından yapılan açıklamada, üç kadın ve bir erkek olmak üzere toplam dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Sendikalar konserin iptali için çağrıda bulundu
Konser öncesinde, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, konserin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, bu konserin “Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu tutulan İsrail’in kültürel bir normalleştirme çabası” olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.
Paris Filarmoni yönetimi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak “ciddi ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiği protestoyu kınadı ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.