https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/pariste-israil-filarmoni-konserinde-arbede-4-kisi-gozaltina-alindi-1100824442.html

Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı

Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’teki İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösteren protestocular tarafından kesintiye uğradı... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T15:44+0300

2025-11-07T15:44+0300

2025-11-07T15:44+0300

dünya

i̇srail

paris

gazze

hamas

cgt

orkestra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100824106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a7e25a9fff1defd901f4369e9bbe8e6.jpg

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e destek eylemine sahne oldu. Paris Filarmoni Salonu’nda verilen konser, seyirciler arasındaki bazı kişilerin duman fişeği yakması ve sloganlar atması nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.4 kişi gözaltına alındıFransız savcılığından yapılan açıklamada, üç kadın ve bir erkek olmak üzere toplam dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sendikalar konserin iptali için çağrıda bulunduKonser öncesinde, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, konserin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, bu konserin “Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu tutulan İsrail’in kültürel bir normalleştirme çabası” olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.Paris Filarmoni yönetimi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak “ciddi ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiği protestoyu kınadı ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/sinifta-silahli-saldiriya-ugradi-ogretmene-10-milyon-dolar-tazminat-verildi-1100819729.html

i̇srail

paris

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, paris, gazze, hamas, cgt, orkestra