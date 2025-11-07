Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/pariste-israil-filarmoni-konserinde-arbede-4-kisi-gozaltina-alindi-1100824442.html
Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı
Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'teki İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösteren protestocular tarafından kesintiye uğradı...
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e destek eylemine sahne oldu. Paris Filarmoni Salonu’nda verilen konser, seyirciler arasındaki bazı kişilerin duman fişeği yakması ve sloganlar atması nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.4 kişi gözaltına alındıFransız savcılığından yapılan açıklamada, üç kadın ve bir erkek olmak üzere toplam dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sendikalar konserin iptali için çağrıda bulunduKonser öncesinde, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, konserin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, bu konserin “Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu tutulan İsrail’in kültürel bir normalleştirme çabası” olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.Paris Filarmoni yönetimi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak “ciddi ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiği protestoyu kınadı ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.
Paris’te İsrail Filarmoni konserinde arbede: 4 kişi gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’teki İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin’e yönelik saldırılara tepki gösteren protestocular tarafından kesintiye uğradı. Konserde duman fişeği yakıldı, 4 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin'e destek eylemine sahne oldu. Paris Filarmoni Salonu'nda verilen konser, seyirciler arasındaki bazı kişilerin duman fişeği yakması ve sloganlar atması nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

4 kişi gözaltına alındı

Fransız savcılığından yapılan açıklamada, üç kadın ve bir erkek olmak üzere toplam dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sendikalar konserin iptali için çağrıda bulundu

Konser öncesinde, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, konserin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, bu konserin “Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu tutulan İsrail’in kültürel bir normalleştirme çabası” olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.
Paris Filarmoni yönetimi, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak “ciddi ve kabul edilemez” olarak nitelendirdiği protestoyu kınadı ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.
