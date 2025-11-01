Türkiye
Faaliyet izni iptal edilmişti: Papara'da hesaplarda kalan paralar ne olacak?
Faaliyet izni iptal edilmişti: Papara'da hesaplarda kalan paralar ne olacak?
Faaliyet izni iptal edilen Papara'da parası olanların en çok merak ettiği soruya yanıt geldi. Tüm kullanıcıların fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Faaliyet izni iptal edilmişti: Papara'da hesaplarda kalan paralar ne olacak?

11:21 01.11.2025
Faaliyet izni iptal edilen Papara'da parası olanların en çok merak ettiği soruya yanıt geldi. Tüm kullanıcıların fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.
Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen ve Türkiye genelinde işlemleri durdurulan Papara'dan açıklama geldi. "Hesabımdaki paralar ne olacak?" sorusunun yanıt verilen açıklamada, "Karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz" denildi.

Papara: Fonların iade için işlemler başlatılıyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.
Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."
