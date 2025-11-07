Türkiye
Pakistan, Afganistan ile müzakerelerin 'askıya alındığını' duyurdu
Pakistan, Afganistan ile müzakerelerin 'askıya alındığını' duyurdu
07.11.2025
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, Afganistan ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve askıya alındığını açıkladı.İstanbul’da devam eden görüşmelere ilişkin Geo News’e konuşan Asıf, dün başlayan üçüncü turda da ilerleme sağlanamadığını belirterek, “Tamamen çıkmaza girildi, müzakereler belirsiz bir aşamaya girdi.” dedi.Asıf, gerilimi azaltmak için gösterdikleri 'samimi çabalar' nedeniyle Türkiye ve Katar’a teşekkür ederek, “Onlar bizim tutumumuzu destekliyor. Afgan heyet de anlayışlıydı ancak yazılı bir anlaşma imzalamaya hazır değillerdi.” ifadelerini kullandı.Asıf ayrıca, provokasyonlara karşılık verileceğini, ancak saldırı olmaması durumunda ateşkesin süreceğini ifade etti.
Pakistan, Afganistan ile müzakerelerin 'askıya alındığını' duyurdu

