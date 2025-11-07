https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/abd-sarayi-ozel-olarak-belirlenen-kuresel-terorist-listesinden-cikardi-1100830296.html
ABD Şara'yı 'özel olarak belirlenen küresel terörist listesinden' çıkardı
ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı Washington ziyareti öncesinde özel olarak belirlenen terörist listesinden çıkardı. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Anas Hattab'ı Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Listesi'nden çıkardı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar almıştı. Karar, Rusya'nın da desteğiyle 14 lehte oy alırken, Çin çekimser kaldı.Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor.
rusya
2025
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Anas Hattab'ı Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Listesi'nden çıkardı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar almıştı. Karar, Rusya'nın da desteğiyle 14 lehte oy alırken, Çin çekimser kaldı.
Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor.