AB Askeri Komitesi: AB, Ukrayna'daki askeri varlığının boyutunu Kiev'in ihtiyaçlarına göre belirleyecek
2025-11-07T17:50+0300
2025-11-07T17:50+0300
2025-11-07T17:47+0300
Clancy, Reuters'a yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'daki olası askeri varlığının boyutunun, özellikle askeri eğitmen sayısının Kiev ile koordineli şekilde belirleneceğini söyledi.Clancy, “AB'nin Ukrayna'daki varlığının boyutu, Kiev'in ne istediğine ve ne tür bir eğitimin gerekli olduğuna bağlı olacak” dedi.Konunun Ukrayna temsilcileriyle birlikte analiz edildiğini belirten Clancy, “Bu, bizim Ukrayna'daki meslektaşlarımızla birlikte dikkatle incelediğimiz bir konu. Onların ihtiyaçları da değişiyor” diye konuştu.Ekim sonunda Euractiv, AB Askeri Komitesi Başkanı Sean Clancy'nin açıklamalarına atıfla, ABD'nin çatışmayı barışçıl yollarla çözme girişimleri karşısında, AB'de Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderilmesi konusundaki tartışmaların yeniden başladığını aktarmıştı. Bununla birlikte Euractiv, Ukrayna'ya askeri eğitmenlerin gönderilmesi için gerekli koşullar oluşana kadar AB'nin herhangi bir adım atmayacağını, bu koşullardan birinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin herhangi bir senaryonun Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bunun gerginliği hızla tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu. Bakanlık daha önce, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO üyesi ülkelerden oluşan bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılması olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamına teşvik olarak nitelendirmişti.
2025
