Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/ab-askeri-komitesi-ab-ukraynadaki-askeri-varliginin-boyutunu-kievin-ihtiyaclarina-gore-belirleyecek-1100827061.html
AB Askeri Komitesi: AB, Ukrayna'daki askeri varlığının boyutunu Kiev'in ihtiyaçlarına göre belirleyecek
AB Askeri Komitesi: AB, Ukrayna'daki askeri varlığının boyutunu Kiev'in ihtiyaçlarına göre belirleyecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Askeri Komitesi Başkanı Sean Clancy, Ukrayna'ya gönderilecek askeri eğitmenlerin sayısının, Kiev'in ihtiyaçlarına bağlı olarak... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T17:50+0300
2025-11-07T17:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa birliği
ab
ukrayna
kiev
abd
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Clancy, Reuters'a yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'daki olası askeri varlığının boyutunun, özellikle askeri eğitmen sayısının Kiev ile koordineli şekilde belirleneceğini söyledi.Clancy, “AB'nin Ukrayna'daki varlığının boyutu, Kiev'in ne istediğine ve ne tür bir eğitimin gerekli olduğuna bağlı olacak” dedi.Konunun Ukrayna temsilcileriyle birlikte analiz edildiğini belirten Clancy, “Bu, bizim Ukrayna'daki meslektaşlarımızla birlikte dikkatle incelediğimiz bir konu. Onların ihtiyaçları da değişiyor” diye konuştu.Ekim sonunda Euractiv, AB Askeri Komitesi Başkanı Sean Clancy'nin açıklamalarına atıfla, ABD'nin çatışmayı barışçıl yollarla çözme girişimleri karşısında, AB'de Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderilmesi konusundaki tartışmaların yeniden başladığını aktarmıştı. Bununla birlikte Euractiv, Ukrayna'ya askeri eğitmenlerin gönderilmesi için gerekli koşullar oluşana kadar AB'nin herhangi bir adım atmayacağını, bu koşullardan birinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin herhangi bir senaryonun Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bunun gerginliği hızla tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu. Bakanlık daha önce, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO üyesi ülkelerden oluşan bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılması olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamına teşvik olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-nato-ulkeleri-zaporojye-ngsde-nukleer-provokasyon-planliyor-1100785684.html
ukrayna
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, abd, rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, abd, rusya dışişleri bakanlığı

AB Askeri Komitesi: AB, Ukrayna'daki askeri varlığının boyutunu Kiev'in ihtiyaçlarına göre belirleyecek

17:50 07.11.2025
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Askeri Komitesi Başkanı Sean Clancy, Ukrayna'ya gönderilecek askeri eğitmenlerin sayısının, Kiev'in ihtiyaçlarına bağlı olarak şekilleneceğini belirtti.
Clancy, Reuters'a yaptığı açıklamada AB'nin Ukrayna'daki olası askeri varlığının boyutunun, özellikle askeri eğitmen sayısının Kiev ile koordineli şekilde belirleneceğini söyledi.
Clancy, “AB'nin Ukrayna'daki varlığının boyutu, Kiev'in ne istediğine ve ne tür bir eğitimin gerekli olduğuna bağlı olacak” dedi.
Konunun Ukrayna temsilcileriyle birlikte analiz edildiğini belirten Clancy, “Bu, bizim Ukrayna'daki meslektaşlarımızla birlikte dikkatle incelediğimiz bir konu. Onların ihtiyaçları da değişiyor” diye konuştu.
Ekim sonunda Euractiv, AB Askeri Komitesi Başkanı Sean Clancy'nin açıklamalarına atıfla, ABD'nin çatışmayı barışçıl yollarla çözme girişimleri karşısında, AB'de Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderilmesi konusundaki tartışmaların yeniden başladığını aktarmıştı. Bununla birlikte Euractiv, Ukrayna'ya askeri eğitmenlerin gönderilmesi için gerekli koşullar oluşana kadar AB'nin herhangi bir adım atmayacağını, bu koşullardan birinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin herhangi bir senaryonun Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bunun gerginliği hızla tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu. Bakanlık daha önce, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde NATO üyesi ülkelerden oluşan bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılması olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmaların devamına teşvik olarak nitelendirmişti.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor
Dün, 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала