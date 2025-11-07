https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-testi-japonyadan-protesto-geldi-1100822625.html
Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi: Japonya’dan protesto geldi
Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Hükümeti, Çin aracılığıyla Kuzey Kore'ye protestosunu iletti.
2025-11-07T15:17+0300
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklmaya göre, Kuzey Kore balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Füze, Japon Denizi’ne düştü.Japonya yönetimi, denemeyi doğrulayarak füzenin Japon Denizi’ne düştüğünü açıkladı. Tokyo’nun Pekin’deki diplomatik kanalları kullanarak olayla ilgili protesto bildirdiği bildirildi.Japonya Bakanlar Kabinesi Genel Sekreteri Minoru Kihara, “Kuzey Kore'nin çeşitli füze ve uydu fırlatmaları ile nükleer denemeler gibi provokatif eylemlerine devam edebileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.Güney Koreli Yonhap haber ajansı, ABD’nin 4 Kasım günü Kuzey Kore’nin 8 vatandaşına yönelik yaptırım ilan ettiğini, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Washington’un politikasına aynı şekilde karşılık vereceklerini açıkladığını anımsattı.Kuzey Kore bundan önce 22 Ekim'de balistik füze fırlatmıştı. Son deneme, 2025 yılında yapılan yedinci fırlatma olmuştu.
Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Hükümeti, Çin aracılığıyla Kuzey Kore'ye protestosunu iletti.
