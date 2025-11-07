https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/kusadasi-belediye-baskanina-dava-gorevi-kotuye-kullandigi-iddiasiyla-yargilanacak-1100822794.html

Kuşadası Belediye Başkanı'na dava: Görevi kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanacak

Kuşadası Belediye Başkanı'na dava: Görevi kötüye kullandığı iddiasıyla yargılanacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu üç kişi, görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanacak. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 kişi, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. 2 yıla kadar hapisleri istendiKuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı. Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

