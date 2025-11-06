https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/witkoff-ibrahim-anlasmalarina-katilan-bir-ulkeyi-daha-duyuracagiz-1100801664.html

Witkoff: İbrahim Anlaşmaları'na katılan bir ülkeyi daha duyuracağız

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff İbrahim Anlaşmalarına katılan yeni bir ülkenin duyurulacağını açıkladı. ABD medyasına göre bu ülkenin Kazakstan olması... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff yaptığı açıklamada, İbrahim Anlaşmaları'na yeni bir ülkenin katılmasının beklendiğini söyledi.Witkoff, “Bu akşam Washington’a dönüyorum çünkü bu akşam İbrahim Anlaşmalarına bir ülkenin daha katıldığını açıklayacağız” dedi. ABD merkezli Axios'un haberine göre ise Kazakistan, İbrahim Anlaşmaları'na katılmaya hazırlanıyor.ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, açıklamanın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede yapılmasının beklendiği belirtildi.Witkoff Ukrayna krizine de değindiKonuşmasında Ortadoğu gündemine ek olarak Ukrayna’daki çatışmaya da değinen Witkoff, bu krizin çözülmesi gereken en önemli uluslararası sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Bunu çözeceğiz ve sanırım bu muhtemelen sıradaki en önemli mesele" ifadelerini kullandı. Witkoff, Ukrayna krizinin çözümü için yalnızca siyasi iradenin değil, aynı zamanda kapsamlı teknik çalışmaların da gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, ‘Ukrayna için güvenlik protokollerinin’ uyumlaştırılması gerektiğini, teknik ekiplerin liderler devreye girmeden önce alt düzeyde yoğun görüşmeler yürütmesi gerektiğini söyledi.Witkoff, tüm zorluklara karşın Ukrayna krizinin çözümünde belirli bir ilerleme olduğunu da belirterek, “Bir tür atılım olduğunu hissediyorum. Bugün belirli bir ilerleme var, ancak bunun karmaşık bir çatışma olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Witkoff, Trump’ın amacıyla ilgili olarak, "O her şeyi düzeltmek istiyor" ifadesini kullandı. Ancak kendilerinin tüm sorunları çözmelerinin mümkün olmayacağını belirterek, "Her şeyi onaramayız ama elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şimdiye kadar altı kez bir araya geldiğini ve her görüşmenin en az dört saat sürdüğünü açıkladı.İbrahim anlaşmaları nedir?İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin 'normalleşmesini' amaçlıyor. Arap dünyasında 1977'de Mısır, 1994'te Ürdün'ün İsrail ile ilişkiler kurmasının ardından 2020 yılında İbrahim Anlaşmaları ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ardından Fas ve kısmen Sudan bu sürece dahil olmuştu.

