Papa Leo’nun Türkiye ve Lübnan programı açıklandı
Vatikan, Papa Leo’nun bu yıl ilerleyen aylarda Türkiye ve Lübnan’daki sekiz şehir ve kasabayı ziyaret edeceğini duyurdu. Detaylar haberde...
15:46 27.10.2025 (güncellendi: 16:17 27.10.2025)
Vatikan, Papa Leo’nun Kasım ayında başlayacak yurtdışına ilk seyahatiyle ilgili detayları açıkladı, Papa'nın Türkiye ve Lübnan’daki sekiz şehir ve ilçeyi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bu, Leo’nun papalık görevine başladıktan sonra Vatikan dışındaki ilk seyahati olacak. Papa'nın izyarette bölgeye barış çağrıları yapması bekleniyor.
ABD’li ilk papa olan Leo, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Lübnan’da bulunacak.
Leo’nun selefi Papa Francis her iki ülkeyi ziyaret etmeyi planlamış, ancak sağlık sorunları nedeniyle gidememişti. Francis, 21 Nisan’da hayatını kaybetmiş ve Leo, 8 Mayıs’ta dünya kardinallerinin oylarıyla yeni papa olarak seçilmişti.
Türkiye ziyaretinin merkezinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi ortak etkinlik yer alacak. İkili, İznik’te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan konsilin 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak.
Ankara’da Erdoğan ile görüşecek
Papa Leo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
Sultanahmet Camii ziyareti
Programa göre Papa Leo, ardından İstanbul’daki Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek ve İstanbul Volkswagen Arena’da Katolik ayini düzenleyecek.
Lübnan’da ise Papa, Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek, dinlerarası bir toplantı düzenleyecek ve Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak.
Papa ayrıca 2020 yılında Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal patlama alanında dua edecek.
Modern papalığın önemli bir parçası olan yurtdışı seyahatler, papaların yerel Katoliklerle buluşmalarını, inancı yaymalarını ve uluslararası diplomasi yürütmelerini sağlayan bir gelenek olarak görülüyor.
Yeni bir papanın ilk yurtdışı seyahatleri, genellikle pontifin papalık döneminde öncelik vermek istediği konulara işaret ediyor.
Papa Leo’nun Lübnan ziyareti için belirlenen resmi slogan ise ‘Barışı Yaratanlar Kutludur’.