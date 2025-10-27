https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/papa-leonun-turkiye-ve-lubnan-programi-aciklandi-1100512294.html

Papa Leo’nun Türkiye ve Lübnan programı açıklandı

Vatikan, Papa Leo’nun bu yıl ilerleyen aylarda Türkiye ve Lübnan’daki sekiz şehir ve kasabayı ziyaret edeceğini duyurdu. Detaylar haberde...

Bu, Leo’nun papalık görevine başladıktan sonra Vatikan dışındaki ilk seyahati olacak. Papa'nın izyarette bölgeye barış çağrıları yapması bekleniyor.ABD’li ilk papa olan Leo, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Lübnan’da bulunacak.Leo’nun selefi Papa Francis her iki ülkeyi ziyaret etmeyi planlamış, ancak sağlık sorunları nedeniyle gidememişti. Francis, 21 Nisan’da hayatını kaybetmiş ve Leo, 8 Mayıs’ta dünya kardinallerinin oylarıyla yeni papa olarak seçilmişti.İlk durak İznikTürkiye ziyaretinin merkezinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi ortak etkinlik yer alacak. İkili, İznik’te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan konsilin 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak.Ankara’da Erdoğan ile görüşecekPapa Leo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.Sultanahmet Camii ziyaretiPrograma göre Papa Leo, ardından İstanbul’daki Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek ve İstanbul Volkswagen Arena’da Katolik ayini düzenleyecek.Lübnan programıLübnan’da ise Papa, Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek, dinlerarası bir toplantı düzenleyecek ve Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak.Papa ayrıca 2020 yılında Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal patlama alanında dua edecek.Papa Leo’nun Lübnan ziyareti için belirlenen resmi slogan ise ‘Barışı Yaratanlar Kutludur’.

