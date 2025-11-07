https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/isvec-ve-ukrayna-savunma-inovasyon-merkezi-kuracak-1100805342.html

İsveç ve Ukrayna savunma inovasyon merkezi kuracak

İsveç, Ukrayna'da savunma inovasyon merkezi kuracağını açıkladı. İsveç personeli, Kiev'deki merkezde görev yapacak.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç ve Ukrayna’nın, İsveç personelinin görev yapacağı ortak bir savunma inovasyon merkezi kuracağını açıkladı. Jonson, Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal ile düzenlediği basın toplantısında, “Savunma inovasyonları konusunda bir niyet mektubu imzaladık. Bunun en önemli unsurlarından biri, Ukrayna’da İsveç personelinin savunma inovasyonları üzerinde çalışacağı ortak bir merkezin kurulmasıdır” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, İsveç Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir savunma inovasyon biriminin oluşturulacağını bildirdi. Bu birimin, Ukrayna’da kurulacak savunma inovasyon birimiyle yakın iş birliği içinde çalışacağı ifade edildi.

