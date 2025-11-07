Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/akaryakitta-tabelalar-guncellendi-motorine-2-lira-zam-geldi-1100811938.html
Akaryakıtta tabelalar güncellendi: Motorine 2 lira zam geldi
Akaryakıtta tabelalar güncellendi: Motorine 2 lira zam geldi
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarını yeniden değiştirdi. Motorin fiyatına 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. 07.11.2025
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
Brent petrol fiyatlarının artışı ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 2,07 TL’lik artış yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin, Türkiye genelinde 57 ila 59 lira bandına çıktı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatlarıZamla birlikte büyük şehirlerde güncel fiyatlar şöyle oldu:Benzin fiyatı sabit kaldıMotorinde artış yaşanırken, benzin fiyatlarında bu hafta zam beklenmiyor.
Akaryakıtta tabelalar güncellendi: Motorine 2 lira zam geldi

10:46 07.11.2025
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarını yeniden değiştirdi. Motorin fiyatına 2 lira 7 kuruş zam yapıldı.
Brent petrol fiyatlarının artışı ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 2,07 TL’lik artış yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin, Türkiye genelinde 57 ila 59 lira bandına çıktı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatları

Zamla birlikte büyük şehirlerde güncel fiyatlar şöyle oldu:
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin 53,72 TL — Motorin 57,58 TL — LPG 27,71 TL
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin 53,54 TL — Motorin 57,43 TL — LPG 27,08 TL
Ankara:
Benzin 54,57 TL — Motorin 58,61 TL — LPG 27,60 TL
İzmir:
Benzin 54,90 TL — Motorin 58,94 TL — LPG 27,53 TL

Benzin fiyatı sabit kaldı

Motorinde artış yaşanırken, benzin fiyatlarında bu hafta zam beklenmiyor.
