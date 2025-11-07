https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/akaryakitta-tabelalar-guncellendi-motorine-2-lira-zam-geldi-1100811938.html

Akaryakıtta tabelalar güncellendi: Motorine 2 lira zam geldi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarını yeniden değiştirdi. Motorin fiyatına 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarının artışı ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 2,07 TL’lik artış yapıldı. Yeni zamla birlikte motorin, Türkiye genelinde 57 ila 59 lira bandına çıktı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni motorin fiyatlarıZamla birlikte büyük şehirlerde güncel fiyatlar şöyle oldu:Benzin fiyatı sabit kaldıMotorinde artış yaşanırken, benzin fiyatlarında bu hafta zam beklenmiyor.

