https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/gazzede-istikrar-gucu-cok-yakinda-sinyali-tasari-turkiyenin-de-dahil-oldugu-ulkelere-iletildi-1100820314.html

Gazze'de istikrar gücü 'çok yakında' sinyali: Tasarı Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere 'iletildi'

Gazze'de istikrar gücü 'çok yakında' sinyali: Tasarı Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere 'iletildi'

Sputnik Türkiye

Trump, Gazze’de savaş sonrası döneme ilişkin planının bir parçası olarak, ABD’nin öncülüğünde oluşturulacak uluslararası bir istikrar gücünün “çok yakında” sahaya ineceğini açıkladı. Detaylar haberde...

2025-11-07T14:01+0300

2025-11-07T14:01+0300

2025-11-07T14:06+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gazze

gazze'de uluslararası görev gücü

donald trump

ortadoğu

haberler

antonio guterres

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

al jazeera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100820160_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a64ec69a021701e3f78550a8649bfc9.jpg

Washington'ın hazırladığı ilk göre, 20 bin askerden oluşacak güç ‘gerekli tüm önlemleri’ alma yetkisine sahip olacak, bu da gerektiğinde askeri güç kullanabileceği anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada “Bu çok yakında olacak. Gazze’de işler çok iyi gidiyor” dedi.Trump, ‘çok güçlü ülkelerden’ oluşan bir ittifakın, yaşanabilecek ‘olası sorunlara karşı müdahale etmeye hazır olduğunu da’ belirtti.Türkiye dahil ülkelere 'iletildi'Üst düzey bir ABD’li yetkili Batı basınına Washington’un hazırladığı taslağın bu hafta 10 seçilmiş BMGK üyesi ile Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerine iletildiğini söyledi.Tasarıya göre, 20 bin askerden oluşacak güç ‘gerekli tüm önlemleri’ alma yetkisine sahip olacak, bu da gerektiğinde askeri güç kullanabileceği anlamına geliyor.İki yıllık geçici yönetimTrump'ın bu açıklaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze için iki yıllık geçici yönetim organı ve istikrar gücünü yetkilendirecek karar tasarısını görüşmeye hazırlandığı bir döneme denk geldi.Söz konusu gücün, sivillerin korunması, sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve Filistin polisinin eğitilmesi görevlerini üstlenmesi planlanıyor.‘Uluslararası meşruiyeti olmalı’BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Katar merkezli Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, "Gazze'deki herhangi bir istikrar gücünün tam uluslararası meşruiyete sahip olması gerektiğini" söyledi.Türkiye’nin rolüTürkiye, ateşkes ve barış planı sürecinde önemli bir rol oynadı. Ankara, Hamas’ı plana destek vermeye teşvik etti ve bu hafta İstanbul’da Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanlarını bir araya getirerek istikrar gücü için diplomatik destek arayışını sürdürdü.Türkiye, Gazze’deki savaşın 'soykırımsal boyuta ulaştığını' belirterek İsrail’i en üst düzeyde kınamış ve ateşkesin ihlal edilmemesi, insani yardımların engelsiz biçimde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulunmuştu.Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar dahil üst düzey yetkililer, ülkenin Gazze’de Türk askerinin varlığını ‘kesinlikle kabul etmeyeceğini’ söyleyen açıklamalar yaptı.Netanyahu, eylül ayında Trump’la düzenlediği ortak basın toplantısında "İsrail, öngörülebilir bir gelecekte güvenlik sorumluluğunu, güvenlik çevresi de dahil olmak üzere elinde tutacaktır" demişti.ABD askeri olmayacakÖte yandan, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da geçen ay Gazze'yi ziyaretinde "ABD askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmayacağını" söylemişti. Trump da yaptığı ayrı bir açıklamada "Postallarımız, Gazze'de olmayacak" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/gazze-toplantisi-turkiye-ev-sahipliginde-basladi-uluslararasi-guc-secenekleri-masada-1100703160.html

gazze

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, uluslararası istikrar gücü, türkiye olacak mı?, trump, açıklama, gelişmeler, bm, türkiye, israil