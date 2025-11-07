https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/hegseth-pentagondaki-asiri-burokrasi-ulkenin-guvenligi-icin-buyuk-tehdit-1100830543.html
Hegseth: Pentagon’daki aşırı bürokrasi ülkenin güvenliği için büyük tehdit
Hegseth: Pentagon’daki aşırı bürokrasi ülkenin güvenliği için büyük tehdit
07.11.2025
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Pentagon’daki aşırı bürokrasinin ülke güvenliği için geçmişteki Sovyetler Birliği’nden veya günümüzdeki Çin’den daha büyük bir tehdit haline geldiğini söyledi.Hegseth, “Yeniliklerin önündeki engel kasıtlı bir niyet değil, kurumsal atalettir. Tıpkı Amerika’nın askeri potansiyelini tehditler karşısında dönüştürmemiz gerektiği gibi, bakanlığın işleyişini ve faaliyetlerini de yeniden şekillendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.“ABD’ye çok ciddi bir tehdit oluşturan bir düşmandan bahsetmek istiyorum. Bu düşman, dünyadaki merkezi planlamanın son kalelerinden biri. Beş yıllık planlar üzerine kurulu bir diktatörlük tarafından yönetiliyor” diyen Hegseth, bu sistemin yeni fikirleri yok ettiğini, düşünce özgürlüğünü bastırdığını, askerlerin hayatını ve ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.Hegseth, “Bu, eski Sovyetler Birliği gibi gelebilir ama o düşman artık yok,” diyerek, söz konusu tehdidin “Çin’in gücünü ve ölçeğini bile geride bıraktığını” ifade etti.Hegseth, “Bahsettiğim düşman çok daha yakınımızda. Pentagon’daki bürokrasi. İnsanlar değil, süreç. Sivil personel değil, sistemin kendisi” diye konuştu.
