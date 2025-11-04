https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abdli-senator-wicker-abd-nukleer-silah-modernizasyonunda-rusyadan-geride-1100735294.html
ABD’li Senatör Wicker: ABD nükleer silah modernizasyonunda Rusya'dan geride
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Roger Wicker, ABD'nin nükleer silah modernizasyon hızının, Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığını belirtti. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Senato'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'daki çeşitli pozisyonlara aday gösterdiği isimlerin onaylanmasıyla ilgili oturumda konuşan Wicker, ABD'nin nükleer silah envanterinin modernizasyonu konusunda Rusya ve Çin'in gerisinde olduğunu söyledi.
Wicker, “Çin ve Rusya nükleer cephaneliklerini hızla genişletirken, bizim modernizasyon programlarımız belirlenen takvimin gerisinde kalıyor” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, ilgili programları olan diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, bu sürecin derhal başlayacağını belirtmişti.