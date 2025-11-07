Hava sıcaklığı 5 derece düşüyor, kuvvetli sağanak etkili olacak: Bugün hava nasıl olacak?
07:02 07.11.2025 (güncellendi: 07:10 07.11.2025)
© AA / Didem MenteSağanak
© AA / Didem Mente
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığı Akdeniz'de 5 derece düşüyor. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneyde sıcaklık düşüyor
Sıcaklıklar Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacak, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacak ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Yağışların, Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Bursa – 21°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Çanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Kırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Çanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Kırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
EGE
Afyonkarahisar – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Denizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Muğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Denizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Muğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
AKDENİZ
Adana – 30°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Hatay – 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Antalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Hatay – 27°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
İÇ ANADOLU
Ankara – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Eskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Konya – 20°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Eskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
Konya – 20°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağış
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 19°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 18°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 19°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 18°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 20°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 20°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 17°C – Parçalı az bulutlu
Kars – 17°C – Parçalı az bulutlu
Malatya – 22°C – Parçalı az bulutlu
Van – 16°C – Parçalı az bulutlu
Kars – 17°C – Parçalı az bulutlu
Malatya – 22°C – Parçalı az bulutlu
Van – 16°C – Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 25°C – Az bulutlu
Gaziantep – 26°C – Az bulutlu
Mardin – 25°C – Az bulutlu
Siirt – 26°C – Az bulutlu
Gaziantep – 26°C – Az bulutlu
Mardin – 25°C – Az bulutlu
Siirt – 26°C – Az bulutlu