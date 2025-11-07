https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/hava-sicakligi-5-derece-dusuyor-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-bugun-hava-nasil-olacak-1100806226.html

Hava sıcaklığı 5 derece düşüyor, kuvvetli sağanak etkili olacak: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyde sıcaklık düşüyorSıcaklıklar Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacak, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacak ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıYağışların, Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARABursa – 21°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışÇanakkale – 20°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışİstanbul – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışKırklareli – 18°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanakEGEAfyonkarahisar – 18°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışDenizli – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışİzmir – 24°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışMuğla – 20°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışAKDENİZAdana – 30°C – Parçalı bulutluAntalya – 22°C – Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanakHatay – 27°C – Parçalı bulutluIsparta – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışİÇ ANADOLUAnkara – 21°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışEskişehir – 19°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışKonya – 20°C – Parçalı bulutluNevşehir – 22°C – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışBATI KARADENİZBolu – 20°C – Parçalı bulutluDüzce – 19°C – Parçalı bulutluSinop – 20°C – Parçalı bulutluZonguldak – 18°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 22°C – Parçalı bulutluRize – 20°C – Parçalı bulutluSamsun – 20°C – Parçalı bulutluTrabzon – 20°C – Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 17°C – Parçalı az bulutluKars – 17°C – Parçalı az bulutluMalatya – 22°C – Parçalı az bulutluVan – 16°C – Parçalı az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 25°C – Az bulutluGaziantep – 26°C – Az bulutluMardin – 25°C – Az bulutluSiirt – 26°C – Az bulutlu

