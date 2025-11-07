https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/gotlandin-donusumu-tatil-cenneti-askeri-guc-merkezine-evriliyor-1100829640.html

Gotland’ın dönüşümü: Tatil cenneti, askeri güç merkezine evriliyor

İsveç'in gözde turizm merkezi Gotland Adası, artan askeri varlık ve savunma harcamalarıyla NATO'nun Baltık bölgesindeki stratejik üssü haline geliyor. 07.11.2025

İsveç’in turistik Gotland Adası, artan askeri varlık ve savunma harcamalarıyla NATO’nun Baltık’taki stratejik üssü haline geliyor. Bloomberg tarafından aktarılan haberde, ‘’İsveç’in gözde turistik noktalarından Gotland Adası, askeri varlığın artırılmasıyla birlikte Baltık Denizi’nde NATO’nun stratejik ileri üssüne dönüştü’’ denildi. Haberde, “Gotland, pek çok İsveçli’nin favori tatil yeri. Ancak aynı zamanda, NATO üyesi ülkenin silahlı kuvvetlerinin savunma harcamalarını artırmasıyla birlikte kilit bir stratejik nokta haline geldi” ifadelerine yer verildi. Kaynakta, NATO’nun doğu sınırında yer alan Gotland, Baltık Denizi’nde stratejik açıdan büyük önem taşıdığı, adanın konumu sayesinde Kaliningrad ve St. Petersburg’a giden hava ve deniz yollarını kontrol altında tutma imkanı sunduğu belirtildi. Haberde ayrıca, bundan 10 yıl önce Gotland’ın batısındaki Tofta’da bulunan İsveç Silahlı Kuvvetleri üssünün sadece bir atış alanı işlevi gördüğü, ancak bugün burada yaklaşık 300 askerin konuşlu olduğu, bu sayının ise iki katına çıkarılmasının planlandığı aktarıldı. Üssün, topçu, tank ve diğer askeri araçlarla eğitim çalışmaları yürütmek için aktif şekilde kullanıldığı kaydedildi. Rusya’nın İsveç Büyükelçisi Sergey Belyaev, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç’in, Baltık’taki Rus deniz üssüne yakınlığı nedeniyle Gotland Adası’ndaki askeri varlığa özel önem verdiğini söylemişti.

