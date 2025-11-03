https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/gazze-toplantisi-turkiye-ev-sahipliginde-basladi-uluslararasi-guc-secenekleri-masada-1100703160.html

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze'de Türk askeri olacak mı?' sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze'de Türk askeri olacak mı?' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki Gazze toplantısının ardından son dakika açıklamalar yaptı, Gazze'de uluslararası istikrar gücüyle ilgili konuştu. İşte açıklamaları...

2025-11-03T16:18+0300

2025-11-03T16:18+0300

2025-11-03T17:34+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gazze

hakan fidan

toplantı

i̇stanbul

i̇srail

türk dışişleri

hamas

ortadoğu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100702804_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_0c5784fa1d9c8d036c18fc2970c209c3.jpg

Toplantıya Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanlarının katıldığı bildirildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu: 'Baltalayan hiçbir eğilime izin verilmemeli' 'Türk askeri olacak mı?' sorusuna yanıtDışişleri Bakanı, 'Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi: Türkiye’nin olası varlığıABD arabuluculuğunda 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Hamas’ın silahsızlandırılması ve İsrail’in Gazze’den çekilme takvimi gibi konuları belirsiz bıraktı. Erdoğan’dan açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkese uyduğunu ancak İsrail’in “çok kötü bir sicili” olduğunu söyledi.Erdoğan, “Ateşkes anlaşmasından bu yana 200’den fazla masum insanı öldüren, Batı Şeria’daki işgalini ve saldırılarını durdurmayan bir (İsrail) yönetimiyle karşı karşıyayız” dedi.Cumharbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Batı Şeria’nın ilhakına, Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesine veya Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine zarar verilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/turk-askeri-gazzeye-gidecek-mi-msb-diplomatik-ve-askeri-istisareleri-surduruluyor-1100612565.html

gazze

i̇stanbul

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, toplantı, istanbul, hakan fidan, türkiye, ülkeler, toplantı, uluslararası güç seçenekleri, gazze'de türk askeri, son dakika, son dakika haberleri, gazze haberleri