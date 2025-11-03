Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze'de Türk askeri olacak mı?' sorusuna yanıt
16:18 03.11.2025 (güncellendi: 17:34 03.11.2025)
© Abdülhamid Hoşbaşİstanbul'da düzenlenen Gazze toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı
© Abdülhamid Hoşbaş
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkenin katılımıyla Gazze konulu toplantı yapıldı. Bakan Fidan, Gazze'de 'uluslararası istikrar gücüyle' ilgili açıklama yaparken, "Türk askeri olacak mı?" sorusuna "Şarm el Şeyh'te imza atan 4 ülkeden biriydi. Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız" yanıtını verdi.
Toplantıya Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanlarının katıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu:
Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var Gazze'deki soykırımın tekrar başlamasını istemiyoruz.
Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.
Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerekmektedir. İsrail, ateşkesten bu yana 250'ye yakın Filistinli'yi öldürmüştür. İsrail uluslararası yardımlar konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir.
İsrail'i bu politikası nedeniyle yardımlar depolarda ya da kamyonlarda bekliyor.
'Baltalayan hiçbir eğilime izin verilmemeli'
Toplantıda Gazze'ye ilişkin düzenlemeleri de ele aldık. Hamas, yönetimi devretmeye hazırdır.
Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası görev gücüne ilişkin müzakereleri de kendi aramızda görüştük.
Bu sürecin uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiğinde hem fikiriz.
Bugün 7 ülke buradan açık bir mesaj veriyoruz. Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye bahanelere gerek yoktu.
Ateşkesi baltalayan hiçbir eğilime izin verilmemelidir. Barışa giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve erdemlilik gerektiriyor.
'Türk askeri olacak mı?' sorusuna yanıt
Dışişleri Bakanı, 'Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:
Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili çeşitli görüşmeler devam ediyor. Ülkelerin üzerinde önemle durduğu bir konu, bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla görev tanımı yapan bir gücün oluşturulması konusu.
Bu konuda bir takım çalışmalar var, şu kadarını söyleyeyim konuştuğumuz ülkelere dayanarak, bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermeme kararı verecekler. Görev tanımı ve yetkileri ne olacak, ona göre ülkeler ağırlıklı olarak karar verecekler.
Türkiye'ye gelince, Şarm el Şeyh'te imza atan 4 ülkeden biriydik.
Barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakarlığa hazırız. Ortaya çıkan tanımın bizim de destekleyeceğimiz şekilde olması önemli.
Türkiye’nin olası varlığı
ABD arabuluculuğunda 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Hamas’ın silahsızlandırılması ve İsrail’in Gazze’den çekilme takvimi gibi konuları belirsiz bıraktı.
Ankara, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek uluslararası güce katılma isteğini dile getirmişti. Ancak İsrail, Türkiye’nin bu süreçte yer almasına karşı çıkıyor.
Erdoğan’dan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkese uyduğunu ancak İsrail’in “çok kötü bir sicili” olduğunu söyledi.
Erdoğan, “Ateşkes anlaşmasından bu yana 200’den fazla masum insanı öldüren, Batı Şeria’daki işgalini ve saldırılarını durdurmayan bir (İsrail) yönetimiyle karşı karşıyayız” dedi.
Cumharbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Batı Şeria’nın ilhakına, Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesine veya Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine zarar verilmesine izin vermeyeceğini söyledi.