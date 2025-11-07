Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/fenerbahce-viktoria-plzen-ile-0-0-berabere-kaldi-1100803530.html
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, sahadan 0-0 ayrıldı.Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, ligin ardından Avrupa'da da cezalı duruma düştü.Müsabakanın 44. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu Avrupa'da 3. sarı kartına ulaştı.Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.AAvrupa deplasmanda bu sezon ilk puanını aldıFenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk puanını elde etti.Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup olmuştu.Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrılmıştı.Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da deplasmanda tek müsabakaya çıkmış ve onda da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmiştiSarı-lacivertliler, Viktoria Plzen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak bu sezon Avrupa'da ilk deplasman puanını aldı.Hakem VAR'da kararını değiştirmediMaçın son dakikalarında Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından kararını değiştirmedi.Müsabakanın 90+5. dakikasında rakip ceza sahası içinde Jhon Duran yerde kaldı.VAR'ın uyarısıyla 90+6. dakikada pozisyonu izleyen Lindhout, oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı

01:11 07.11.2025 (güncellendi: 01:19 07.11.2025)
© AA / Lukas Kabon
© AA / Lukas Kabon
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, sahadan 0-0 ayrıldı.
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, ligin ardından Avrupa'da da cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 44. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu Avrupa'da 3. sarı kartına ulaştı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.A

Avrupa deplasmanda bu sezon ilk puanını aldı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanda ilk puanını elde etti.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup olmuştu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrılmıştı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da deplasmanda tek müsabakaya çıkmış ve onda da Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmişti
Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak bu sezon Avrupa'da ilk deplasman puanını aldı.

Hakem VAR'da kararını değiştirmedi

Maçın son dakikalarında Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından kararını değiştirmedi.
Müsabakanın 90+5. dakikasında rakip ceza sahası içinde Jhon Duran yerde kaldı.
VAR'ın uyarısıyla 90+6. dakikada pozisyonu izleyen Lindhout, oyunu devam ettirdi.
