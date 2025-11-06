https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/pfdkdan-sergen-yalcina-1-mac-orkun-kokcuye-2-mac-men-cezasi--1100802153.html

PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası

PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Neşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verdi.Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ayrıca 6 takım olmak üzere Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.

