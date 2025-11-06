https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/pfdkdan-sergen-yalcina-1-mac-orkun-kokcuye-2-mac-men-cezasi--1100802153.html
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası
Sputnik Türkiye
PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T22:34+0300
2025-11-06T22:34+0300
2025-11-06T23:06+0300
spor
sergen yalçın
orkun kökçü
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100801996_0:4:2226:1256_1920x0_80_0_0_6bc982ed98318394b4e7b784e7ffe042.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Neşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verdi.Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ayrıca 6 takım olmak üzere Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/fenerbahce-super-lig-tarihinde-ilk-kez-besiktasi-2-0-geriden-gelerek-yendi-1100688672.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100801996_63:0:2040:1483_1920x0_80_0_0_c258e2d69d4342eec835e2ce7937203b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergen yalçın, orkun kökçü, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
sergen yalçın, orkun kökçü, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası
22:34 06.11.2025 (güncellendi: 23:06 06.11.2025)
PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Neşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verdi.
Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ayrıca 6 takım olmak üzere Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.