PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası
Sputnik Türkiye
PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı. 06.11.2025
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Neşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verdi.Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ayrıca 6 takım olmak üzere Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.
PFDK'dan Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye 2 maç men cezası

22:34 06.11.2025 (güncellendi: 23:06 06.11.2025)
PFDK, Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü’ye ise 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Neşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verdi.
Kurul, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç hak mahrumiyetinin yanı sıra 80 bin lira da para cezası verirken, Orkun Kökçü'nün 2 resmi müsabakadan men edilmesine hükmetti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ayrıca 6 takım olmak üzere Beşiktaş toplam 1 milyon 640 bin lira, Fenerbahçe 520 bin lira, Trabzonspor 500 bin lira, Galatasaray ve Kocaelispor 400'er bin lira, Zecorner Kayserispor 220 bin lira para cezası aldı.
Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek yendi
2 Kasım, 22:06
