Elon Musk'ın Tesla'daki 1 trilyon dolarlık maaş paketini onayladı

Tesla hissedarları, Elon Musk'ın yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki rekor kıran maaş paketi onayladı. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın patron koltuğunda oturduğu Tesla'nın dün gerçekleştirilen yıllık genel kurulunda, Musk'ın 1 trilyonluk maaş paketi onaylandı. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, 1 trilyonluk maaş paketini kazanması için Tesla'nın elektrikli otomobil şirketinin piyasa değerini 10 yıl içinde önemli ölçüde artırması gerekiyor. Tesla yönetim kurulu, onaylanmaması halinde Musk'ın şirketten ayrılabileceğini ve onu kaybetmeyi göze alamayacaklarını savundu.Duyurunun ardından Musk "Başlamak üzere olduğumuz şey, Tesla'nın geleceğinde yalnızca yeni bir sayfa değil, yepyeni bir kitap" açıklamasını yaptı. Musk'ın önümüzdeki on yılda kazancını en üst düzeye çıkarmak için ulaşması gereken kilometre taşları arasında Tesla'nın piyasa değerini 1,4 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara çıkarmak yer alıyor.

SON HABERLER

