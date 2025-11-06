https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/evlerde-gizli-tehlike-hamambocekleri-havayi-zehirliyor-1100795931.html
Evlerde gizli tehlike: Hamamböcekleri havayı zehirliyor
Evlerde gizli tehlike: Hamamböcekleri havayı zehirliyor
06.11.2025
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, hamamböceği istilasıyla iç mekan hava kalitesi arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırmada, hamamböceği bulunan evlerde yüksek düzeyde alerjen ve bakteriyel toksin tespit edildi. Bilim insanlarına göre, bu toksinler böceklerin dışkılarında birikiyor ve havaya karışarak solunum yoluyla insan vücuduna girebiliyor.'Evi temizledikçe hava da temizleniyor' Araştırmayı yürüten Prof. Coby Schal, "Hamamböceklerini yok ettiğinizde, onların neden olduğu alerjenleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz" dedi. Profesyonel ilaçlama yapılan evlerde, alerjen ve toksin seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlendi. Schal, "Küçük azalmalar yeterli değil. Gerçek fark, böceklerin tamamen yok edilmesiyle ortaya çıkıyor" diye ekledi.Havadaki gizli tehdit Araştırmacılar, toksinlerin yalnızca yüzeylerde değil, havada da asılı kaldığını tespit etti. Yani bu zararlı maddeler yalnızca dokunarak değil, solunarak da vücuda giriyor. Bilim insanları, özellikle astım ve alerji hastalarının bu durumdan daha fazla etkilenebileceği uyarısında bulundu.
Yeni bir araştırma, hamamböceklerinin yalnızca mide bulandırıcı değil, aynı zamanda evlerin havasını zehirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Böceklerin yok edilmesiyle evlerdeki alerjen ve toksin oranı ciddi oranda düşüyor.
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, hamamböceği istilasıyla iç mekan hava kalitesi arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırmada, hamamböceği bulunan evlerde yüksek düzeyde alerjen ve bakteriyel toksin tespit edildi. Bilim insanlarına göre, bu toksinler böceklerin dışkılarında birikiyor ve havaya karışarak solunum yoluyla insan vücuduna girebiliyor.
'Evi temizledikçe hava da temizleniyor'
Araştırmayı yürüten Prof. Coby Schal, “Hamamböceklerini yok ettiğinizde, onların neden olduğu alerjenleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz” dedi. Profesyonel ilaçlama yapılan evlerde, alerjen ve toksin seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlendi. Schal, “Küçük azalmalar yeterli değil. Gerçek fark, böceklerin tamamen yok edilmesiyle ortaya çıkıyor” diye ekledi.
Araştırmacılar, toksinlerin yalnızca yüzeylerde değil, havada da asılı kaldığını tespit etti. Yani bu zararlı maddeler yalnızca dokunarak değil, solunarak da vücuda giriyor. Bilim insanları, özellikle astım ve alerji hastalarının bu durumdan daha fazla etkilenebileceği uyarısında bulundu.