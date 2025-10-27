Türkiye
Çekya Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Babis'e verdi
Çekya Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Babis'e verdi

17:58 27.10.2025
© AP Photo / Petr David JosekAndrej Babis
Andrej Babis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 3-4 Ekim’de yapılan genel seçimleri kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri ve eski başbakan Andrej Babis’e hükümeti kurma görevini resmen verdi.
Radio Prague International’ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Pavel ile Babis arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, seçimden birinci parti olarak çıkan ANO’nun lideri Andrej Babis’e hükümeti kurma görevini vermiştir” ifadesi yer aldı.
Görüşmede Babis’in, koalisyon anlaşmasıyla ilgili yürütülen temaslar hakkında Pavel’e bilgi verdiği, nihai anlaşma ve hükümet programının hafta içinde yazılı olarak sunulacağı belirtildi.
Babis, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanının görevi kendisine tevdi etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ANO lideri, koalisyon görüşmelerinin tamamlanmasını beklediklerini, ardından kabinenin yapısına ilişkin değerlendirmelere geçileceğini bildirdi.
Eski başbakan ayrıca, hükümetin en geç Aralık ortasına kadar kurulabileceğine inandığını ifade etti.

Koalisyon görüşmeleri ve tartışmalar

Babis’in liderliğindeki ANO ile sağ partiler arasındaki koalisyon müzakereleri sürerken, olası kabine üyelerinden biri tartışma yarattı. ‘Motorcular’ Partisinden Dışişleri Bakanlığı için adı geçen Filip Turek hakkında, geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniyle nefret söylemi ve ırkçılık suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bu gelişmenin ardından, koalisyon ortakları arasında nihai anlaşmanın henüz sağlanamadığı belirtildi.

Seçim sonuçları

Çekya’da Temsilciler Meclisi’nin 200 üyesini belirleyen genel seçimlerde, ANO Partisi yüzde 34.51 oyla sandıktan birinci çıktı.
İktidardaki Spolu (Birlikte) ittifakı Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL)’den oluşan blok, yüzde 23.36 oyla ikinci sırada yer aldı.
Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11.23, Çekya Korsan Partisi yüzde 8.97, SPD yüzde 7.78 ve sağ partilerden ‘Motorcular’ yüzde 6.77 oy aldı.
Hiçbir partinin tek başına 101 sandalyelik çoğunluğa ulaşamaması üzerine Babis, hükümet kurmak amacıyla SPD ve ‘Motorcular’ partileriyle görüşmelere başlamış, 10 Ekim’de koalisyon anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.
Andrej Babis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
DÜNYA
Babis: Çekya, Ukrayna’ya tek bir kron ayırmayacak
8 Ekim, 18:30
