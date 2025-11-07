UCM, bazı sanıkların davalarını büyük zorluklarla soruştururken, Rusya ve Sudan'a yönelik soruşturmalarda olduğu gibi, başkalarını suçlamak için de manevralar yapıyor. Lahey'deki UCM, bazı davalarda, mahkeme üyesi bile olmayan ülke liderlerini tutuklamaları için imzacı ülkelere büyük baskılar uyguluyor.

Özellikle bu iki davada, UCM Batı'nın bir aracı olarak hareket etti, çünkü diğer davalardan farklı olarak, tutuklama emrinin çıkarılması için karmaşık yorumlara başvurulması gerekti.