ABD’li uzman: UCM, Avrupamerkezci mantığın hukuki uzantısıdır

Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere büyük uluslararası kuruluşların Avrupamerkezci, Küresel Kuzey'e eğilimli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, uluslararası hukukun Küresel Kuzey'in bakış açısıyla ve her şeyden önce Avrupa tarihinin perspektifiyle inşa edilmiş olmasıdır.