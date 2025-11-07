https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/abdli-uzman-ucm-avrupamerkezci-mantigin-hukuki-uzantisidir-1100828802.html
ABD’li uzman: UCM, Avrupamerkezci mantığın hukuki uzantısıdır
ABD’deki Ambra Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Priscila Caneparo, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yüksek nitelikli hakim ve savcılardan oluşmasına rağmen, mahkemenin ele aldığı davalarda siyasi bir etki olduğunu belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarını Sputnik’e değerlendiren Caneparo, UCM’nin Avrupamerkezci bir mantığa tabi olduğunu ve onun hukuki uzantısı haline geldiğini belirterek, mahkemenin son derece nitelikli yargıç ve savcılardan oluştuğunu, ancak davalarda neyin dikkate alınması ve neyin alınmaması gerektiği sorusunun siyasi kaygılarla belirlendiğini vurguladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil olmak üzere büyük uluslararası kuruluşların Avrupamerkezci, Küresel Kuzey'e eğilimli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, uluslararası hukukun Küresel Kuzey'in bakış açısıyla ve her şeyden önce Avrupa tarihinin perspektifiyle inşa edilmiş olmasıdır.
Caneparo, UCM'nin bağımsız hareket etme yeteneği olmadığını, ele aldığı davalarda hegemon devletlerin çizdiği sınırlar içinde kalmak zorunda olduğunu kaydetti.